Věděl jsem, že nakonec nějaký gól dáme, řekl plzeňský debutant Bucha

Nastoupil v základní sestavě a vzhledem k jeho výkonu se dá předpokládat, že se hned od úvodu bude představovat i v nadcházejících duelech. Spolupráce ve středu pole s Lukášem Kalvachem a Tomášem Hořavou vypadala velice nadějně.



Ligovou premiéru za Plzeň musíte hodnotit pozitivně, ne?

Byla dobrá a jsem rád, že jsme zvítězili, že jsme to tady zvládli, protože to nebylo vůbec jednoduché. Taky jsem rád, že jsem se ve Viktorii takto uvedl a doufám, že to tak bude pokračovat.

V první půli vám ale Opava odolávala, góly přišly až po pauze.

Nebylo to jednoduché, dobře zavírali krajní prostory, kde chceme hrát. Měli tam i nějaké závary, hrozili hlavně po standardkách. To jsme si museli pohlídat. Věřili jsme, že s přibývajícím časem to bude hrát do karet nám. Věděli jsme, že máme natrénováno a nějaký gól tam určitě padne.

První zásah vás uklidnil.

Ulevilo se nám. Kalvach to dal skvěle na první tyč tak, jak to trénujeme, a Beauguel stál přesně tam, kde má. Hodně nás to do zbytku zápasu povzbudilo.

Jsou pro vás tři body o to cennější, že Sparta v sobotu zaváhala?

Ano, jeli jsme do Opavy s tím, že musíme vyhrát. To se nám povedlo, je to super začátek. Já se přiznám, že jsem ani nevěděl, jaký tam byl rozdíl. Je skvělé, že máme osm bodů náskok, ale může se cokoliv změnit. Hraje se nadstavba, zápasů je ještě spoustu. Každopádně je dobré mít nějaký polštář a ohlížet se spíše nahoru.

Jaké máte dojmy ze svého výkonu?

V první půlce to nebylo úplně ono, těžko jsem si hledal prostor. Pořád jsem hledal řešení, jak Opavu překonat. Nebyl jsem tolik na balonu, jak bych chtěl. Ale furt jsem se snažil si vyhovět s klukama ve středu hřiště a otevírat jim prostor.

Je důležité, že se dokážete prosadit i proti týmu, který hraje v takto zataženém bloku?

Takhle to bude asi ve většině případů v lize. Proti Plzni tímto způsobem hraje většina týmů. Je dobře, že jsme to zvládli.

V závěru po vaší střele skóroval Jan Kopic. Věřil jste, že akce skončí brankou?

No, věřil jsem, že dám gól já. (úsměv) Ale brankář to vyrazil, naštěstí tam Kopic dobře předvídal a už to uklízel do prázdné. Tak aspoň přihrávka.