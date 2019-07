Zklamaný Hora zůstává v Teplicích. Hledám motivaci být ještě lepší, říká

Teplický klub už ovšem oznámil, že odchody jsou pro léto uzavřené. Co to s vámi dělá?

Je to pro mě trošku zklamání, chtěl jsem si zkusit nové angažmá. Lepší, do horšího bych nešel. Jablonec byl pro mě výzva, protože hraje předkola Evropské ligy, motá se nahoře. Čekalo se, jestli se dohodnou kluby, bohužel se nedohodly. S tím já nic nenadělám.

Jablonec nenabídl částku, která by Teplice uspokojila. Znáte ji?

Tohle není moje věc, to je práce mého agenta a klubů, aby se dohodli. S teplickým trenérem (Stanislavem Hejkalem) komunikuji celou dobu, i s vedením. Věděli, jaké je moje přání. Že to dopadlo takhle, nedá se nic dělat. Mám tu smlouvu a budu muset hledat motivaci, abych byl ještě lepší. Je otázka, že když příští sezonu dám 15 gólů, jestli mi to ještě nezhorší situaci. Aby mě vůbec pustili; řeknou, že jsem ještě lepší. Mám prostě touhu dokazovat, že jsem dobrý hráč a že ta jedna sezona nebyl jen výkřik do tmy.

Někteří fanoušci právě tohle řeší, že nebudete mít v Teplicích motivaci. Co jim odpovídáte?

S některými komunikuji. Dost lidí se mě na to ptalo, všem jsem to vysvětlil, proč bych to chtěl zkusit jinde. Máme dva fankluby a oba to pochopily. S tím nemám problém. Moje žena mi říkala, že o mně na internetu píšou ošklivě, ale to neřeším. Každý jsme úplně jiný a lidi si buď přejí, anebo nepřejí. Já určitě motivaci budu mít, zůstal jsem tady asi z důvodu, že si mě trenér váží a že na mně chce stavět hru. To já budu muset potvrzovat a pomáhat klukům k vítězstvím.

Jsou tedy vaše pocity dvojaké? Že vás Teplice nepustily, ale zároveň ukázaly, jak jste pro ně důležitý.

S trenérem máme naprosto férový vztah, nelhali jsme si. I když tedy slíbil, že mě pustí. (úsměv) Ale to je jedno. Já chápu trenéra, že o mě nechce přijít, i když mi přeje lepší angažmá, trenér zase chápe mě, že chci do lepšího angažmá, ale přitom zůstanu. Takhle to bylo férově nastavené. Nedá se nic dělat, je to trošku zklamání pro mě. Ale začne liga, vypnu a jedeme dál.

Přestupy jsou obchod, má dáti, dal. Je těžké to brát bez emocí?

Hrozně těžké, protože ty emoce jsou obrovské. Evropská liga i její předkola jsou velké lákadlo pro každého. Vnímám, že já mám Teplice dovést do pohárů, ale hraje se v jedenácti. A budeme muset jako tým makat, i když to bude hrozně složité, protože víme, jaká je česká liga, jak všichni posilují. I my posílili, ale přece jen ta trojka v české lize je jasně daná, tam se nikdo jiný asi motat nebude. Pak tam máte ambiciózní mužstva, která tomu jdou naproti a budou chtít v Evropě hrát. V tom to pro Teplice bude těžší. Ale připravujeme se poctivě. Los nám moc nepřál, uvidíme, kde budeme po prvních kolech.

„Kubu jsem představil jako další letní posilu“ Fotbalové Teplice svého nejlepšího střelce v létě neztratí. Nabídka Jablonce na ofenzivního tahouna Jakuba Horu vedení prvoligových Teplic nepřesvědčila. „V nadsázce: když někdo pošle pět milionů eur, zviklá nás to. Ale jinak je to uzavřená kapitola, i Kubovi jsme to řekli,“ oznámil ředitel teplického klubu Petr Hynek. Hora v poslední ligové sezoně nastřílel 11 gólů, nejvíc z týmu. „Kubu jsem představil jako naši další letní posilu,“ pochvaluje si trenér Stanislav Hejkal, že odchovanec Mostu zůstává sklářem. „Vím, že je to mediálně propírané. Jsem rád, že jsme Kubu udrželi, a doufám, že nám pomůže.“ Hynek se nebojí, že by se nepřestup na Horovi negativně podepsal. „Věřím, že motivaci najde, proto jsme si ho tady nechali.“ 28letý hráč přišel do Teplic v lednu 2015 z Plzně, loni prodloužil smlouvu do léta 2022. Hynek odmítá spekulace, že Jablonec nabízel 10,5 milionu korun. „Šlo o nižší částku, za kterou bychom adekvátní náhradu nesehnali. Což jsem řekl i panu Peltovi, majiteli Jablonce.“

Na druhou stranu proti těžkým soupeřům vám to docela šlo.

V minulé sezoně se nám na ně dařilo, kromě Sparty a Slavie doma. Tehdy jsme ten rozjezd měli špatný, pak jsme se nějak chytili a pokazili jsme až konec. V české lize si nemůžete vybírat soupeře, každý má své pro a proti. Já jsem třeba rád, že máme silné na začátku, ale může to být srážející pro psychiku, kdyby se nám to nepovedlo.

Tři cizinci a Jakub Mareš. Jak se vám zamlouvá posilování?

Dva (Roya a Nazarova) jsem moc na hřišti neviděl, zranili se. Mary toho odehrál spoustu, s ním bych měl tvořit útočnou dvojici. Musíme si na sebe zvyknout, nikdy jsme spolu nehráli. Uvidíme, jak to bude klapat, já doufám, že bude. Přišel i Igor (Paradin), proti Sokolovu hrál dobře. Je šikovný, mladý, bude posila.

Vedení klubu a trenéři chtěli vytvořit v kádru konkurenci. Cítíte, že se to v tréninku projevuje?

My spíš běhali, než dělali něco s balonem. Uvidíme teď na herním soustřední v Písku. Každý se určitě pere o svoje triko, nikdo nechce sedět, já tedy rozhodně ne. Já prostě budu bojovat. I kdyby bylo v útoku jedno místo, tak si to rozdám s Marym, abych se tam dostal já. Ale myslím, že trenér uzpůsobí sestavu, abychom se tam vešli oba.

Vyhrál jste klubovou anketu Sklář roku. Jak vám to lichotí?

Vážím si toho, že jsem byl zvolený. Protože šlo o 1. ročník, vstoupil jsem vlastně do historie. Jsem takový, že bych si to dal na Instagram, ale zrovna jsem cítil obrovské zklamání, takže jsem to nepublikoval.