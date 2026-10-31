NHL na Slovácku! Mít 34 střel a dát jeden gól je masakr, žasl nejen Blahút

„Jako bychom hráli NHL. Když máte 34 střel a dáte jeden gól, je to masakr,“ kroutil hlavou nad slováckou impotencí křídelník Patrik Blahút.
Když budete brát jen čistý čas střetnutí, znamená to, že domácí se pokusili ohrozit bránu soupeře plus minus co dvě minuty.
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Slovácko dostalo za dva zápasy devět gólů. Nepřežijeme žádnou šanci, štve Jelínka
O jak obrovské číslo (34) jde, vynikne z porovnání ostatních čtyř sobotních ligových zápasů. Ani v jednom z nich se součet střel nepřiblížil sobotnímu výkonu Slovácka. Jen Pardubice s Libercem se mu s 31 pokusy přiblížilo.
„Co jsme neproměnili, je neuvěřitelné. Měli jsme padesát vstupů do vápna. Nechápu, jak jsme mohli takové utkání prohrát takovým rozdílem,“ kroutil hlavou i trenér Jan Jelínek.
„Bylo toho strašně moc, spoustu závarů, obdržený gól, který odvolali, tyčky, břevno, kluci mi pomohli, když dvakrát vykopávali z brankové čáry. Zároveň mě to trefovalo,“ culil se teplický gólman Matouš Trmal, který si na hradišťském stadionu, kde vyrostl, připsal 11 úspěšných zákroků a první venkovní vítězství nad svým bývalým klubem.
Pulkrab, Radosta a Riznič byli na rozdíl od domácích ve svých šancích klinicky přesní. Severočeši vyprodukovali osm střel, ze čtyř ran na bránu napnuli síť třikrát. Trmala překonal jen Trávník, který trefou do šatny snižoval na 1:2.
„Vítězství je pro nás nádherné. Věřím, že to Slovácko zlomí a budou za předváděnou hru odměněni body. Stálo při nás štěstí a to říkám málokdy,“ pronesl teplický kouč Zdenko Frťala. Tím ale v žádném případě nemohl svého kolegu ukonejšit.
Slovácko dostalo za tři duely tucet gólů
„Ať řeknu cokoliv, není to relevantní. Výsledek je 1:3 a naše tristní počínání při bránění ve vápně rozhodlo. To bylo šílené,“ tepal Jelínek defenzivu, která v posledních třech duelech pořádala akci „přijď a dej si gól“. Výsledkem je tucet inkasovaných branek, pět na Spartě, čtyři v poháru od Pardubice a tři od Teplic.
Slovácko ve vlastním vápně nezvládá triviální věci, Pulkrab a spol. by si stihli ještě vyplnit daňové přiznání – tolik času a prostoru dostali.
„Hráči ví, jaká jsou pravidla v defenzivě. Komunikují, ale špatně. Jsme ve vápně v dobrém počtu, jenže spoléháme jeden na druhého, místo abychom si splnili svoji povinnost a převzali si hráče. Nejzkušenější to nezvládli. Dovolíme Teplicím pět útoků a z toho jsou tři branky,“ shrnul Jelínek. „Dá se říct, že kalich hořkosti teď pijeme až do dna.“
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První vítězství v sezoně. Obrovská úleva, oddechl si slovácký kapitán Trávník
V Uherském Hradišti se teď upínají k sobotnímu derby na hřišti posledního Zlína, který ukrojil po dvou remízách ztrátu na předposlední Slovácko na rozdíl čtyř bodů.
„Derby nám může hodně pomoct. Loni jsme byli v tuto dobu poslední, teď nejsme. Můžeme dvakrát vyhrát a budeme v jiné situaci, hlavně psychické,“ věří Blahút. „Byli jsme ve s*ačkách loni, předloni, ale vždy jsme se z toho společnými silami vyhrabali. Bez fanoušků to ale nemáme šanci zvládnout,“ žádá o jejich podporu.
Kotelníci mužstvo povzbuzovali celý zápas, na sobotní tryznu ale celkově dorazilo na slovácké poměry tristních 1 827 diváků...