Snížení nás nenakoplo, spíš právě naopak, litoval plzeňský Káčer

Káčer zaznamenal v dresu Viktorie svůj první ligový gól, navíc velice pohledný. Po Čermákově patičce napřáhl zpoza vápna a technickým pokusem nedal gólmanu Kolářovi šanci.

Jenže málo platné, Plzeň nedokázala ani tento impulz využít ke zvrácení výsledku. Místo toho znovu dvakrát inkasovala. „Vůbec nás to nenakoplo, spíš právě naopak,“ vykládal drobný středopolař.

Proč jste se nedokázali Pražanům vyrovnat?

Slabý pohyb, málo důrazu. Vlastně přesný opak toho, co jsme si říkali. Měli jsme do zápasu slabší vstup, dostali jsme rychlý gól. Měli jsme na to hned zareagovat, já tam měl obrovskou šanci a mohlo to vypadat jinak. Ale nedal jsem a Slavia šla do dvougólového vedení.

Slavia pak nedala penaltu, to vás mohlo trochu vrátit do zápasu.

Měla tam ale strašně moc příležitostí. My jen dvě nebo tři, ale to bylo v prvním poločase všechno. A do druhého jsme opět vstoupili úplně katastrofálně. Snížení nám pak mohlo trošku pomoct, ale vůbec nás to nenakoplo, spíš právě naopak. Takto nemůžeme zápas nikdy zvládnout. Musíme se na to znovu od začátku podívat a zhodnotit si, co bylo dobré a co špatné.

Zasáhl vás výrazně ten brzký obdržený gól?

Jasně, pro každé mužstvo je to rána, pokud nezachytí úvod. Hraje se vám hned hůř. My tam ale měli tu moji šanci, mohli jsme vyrovnat. Nestalo se a soupeř své šance proměňoval. Určitě zasloužená prohra.

Slavia měla jistý titul už před zápasem, případná ztráta by pro ni až tak moc neznamenala. Kalkulovali jste i s tímhle?

Ani jsem to nevěděl, dozvěděl jsem se to od jejich fanoušků při nástupu na trávník. Vůbec jsme nad tím nepřemýšleli, chtěli jsme se soustředit na sebe. Ale bohužel to vypadalo tak, jak vypadalo.

Ukázalo se, že Slavia je mistrem zaslouženě...

Byla výborná celou sezonu. Její zápasy jsem sice neviděl, ale teď proti nám hrála velice dobře. Musíme přidat, abychom se jí vyrovnali.

Jak se teď můžete z takové porážky nejrychleji otřepat?

Čeká nás hodně další práce, musíme opět zregenerovat a začít víc pracovat.