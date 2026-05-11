Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Chance Liga 2025/2026

Vacek se po konci kariéry ptá: Jak funguje LinkedIn? Fotbal už jen v Dobrouči

Marek Votke
  11:30
Rozlučka s kariérou fotbalového záložníka Kamila Vacka v rámci domácí odvety Pardubic s Karvinou (1:3 po prodloužení) se plánovala dlouhé týdny do posledního detailu. Ten vůbec nejkrásnější z celého dne však rozhodně ve scénáři nebyl. Vacek dvě minuty před svým posledním střídáním v profesionálním fotbale zapsal asistenci.
Pardubičtí fotbalisté se radují z gólu Vojtěcha Patráka, u kterého asistoval...

Pardubičtí fotbalisté se radují z gólu Vojtěcha Patráka, u kterého asistoval Kamil Vacek. | foto: ČTK

Kamil Vacek při svém posledním střídání prošel na lavičku špalírem. (10. května...
Kamil Vacek při svém posledním střídání prošel na lavičku špalírem. (10. května...
Kapitán Kamil Vacek (uprostřed) na týmové fotografii před posledním zápasem...
Kamil Vacek s manželkou Monikou a dvěma syny. (10. května 2026)
6 fotografií

V osmnácté minutě z levé strany poslal přízemní centr do středu pokutového území a připravil tím první gól zápasu pro Vojtěcha Patráka. Rozloučil se tedy asistencí, špalírem, do kterého se o chvíli později zapojili úplně všichni aktéři včetně rozhodčího, a pak odešel na lavičku.

„Náhodou jsme tuhle akci měli domluvenou s Míšou Hlavatým a právě Vojtou Patrákem. V sobotu jsme to celý den trénovali. Naštěstí to vyšlo,“ vtipkoval pak po zápase uvolněný Vacek. „Celý den jsem si moc užil a děkuji všem, kdo se podílel na zorganizování této nádherné akce, určitě to nebylo nic lehkého. Já jsem rád, že jsem těch dvacet minut na hřišti zvládnul a asistence, to už je jen krásná tečka za celou mojí kariérou,“ dodal.

Pardubice - Karviná 1:3, hosté otočili celkové skóre a postupují, rozhodl Vinícius

Do ostrého zápasu v první lize jste naskočil poprvé od derby s Hradcem v srpnu 2025. Jaké to bylo?
No, máte pravdu. Bylo to fakt hodně složité, na podzim jsem si přivodil dvě zranění a padla nějaká dohoda s trenérským štábem, že nebudu nastupovat. Zůstat mimo pravidelný tréninkový režim není jednoduché, ale snažil jsem se vyplňovat každou volnou mezírku a myslím, že nakonec jsem toho natrénoval docela dost. Když nedělní zápas začal, tak jsem si moc nevěřil, ale postupem času jsem se cítil lépe a neskončilo to žádnou ostudou.

Nechtěl jste si po těch dvaceti minutách svůj konec kariéry ještě rozmyslet?
O tomto rozhodnutí jsem zcela přesvědčený a myslím, že to tak má být. Fotbal se pořád posouvá, je čím dál rychlejší a pro mě je vlastně neuvěřitelné, že jsem na vrcholové úrovni dokázal hrát takhle dlouho. Do Pardubic jsem přicházel v roce 2022, když mi táhlo na 34 let. Nikdo mi moc nevěřil, že tu budu sedět i dnes, když mi za týden bude 39.

Během rozlučkového ceremoniálu jste se zcela pochopitelně neubránil slzám. Šlo o dojetí z této akce, nebo spíš o smutek, že končí zásadní kapitola vašeho života?
Vezměte si, že v pěti, šesti letech poprvé nazujete kopačky a fotbal se najednou stane tím, co vás definuje. Jaký jste, co v životě děláte. A pak si řeknete, že by to mělo skončit? To nejde tak lehce. Člověk si najednou uvědomí, že už nebude součástí té každodenní rutiny, kterou fotbal přináší. Měl jsem strach, jak to jednoho dne zvládnu, protože fotbal opravdu miluju. Tahle hra mě bavila do posledních dní.

Pardubičtí fotbalisté se radují z gólu Vojtěcha Patráka, u kterého asistoval Kamil Vacek.
Kamil Vacek při svém posledním střídání prošel na lavičku špalírem. (10. května 2026)
Kamil Vacek při svém posledním střídání prošel na lavičku špalírem. (10. května 2026)
Kapitán Kamil Vacek (uprostřed) na týmové fotografii před posledním zápasem kariéry. (10. května 2026)
6 fotografií

Na hřišti jste měl celou svoji rodinu včetně rodičů a sestry, na obrazovkách běžela děkovná videa. Bylo to pro vás všechno překvapení?
Ano. Podobná rozlučka byla mým tajným přáním, protože si moc dobře uvědomuji, že to není automatické. Existují hráči s podobnými či daleko většími kariérami, kterým se takhle rozloučit vůbec nepovedlo. Proto ještě jednou děkuji všem lidem v klubu, že něco takového dokázali uspořádat. Nezdá se to, ale opravdu to není jednoduché.

Do jedné věci jste ale přece jen mluvit musel, a to je seznam hostů. Přijeli bývalí přední fotbalisté i trenéři. Čí návštěva vás potěšila nejvíc?
Seznam byl opravdu dlouhý (usmívá se). Vážím si úplně všech, ale rád bych zmínil hlavně ty, kteří dnes naopak v záři reflektorů nejsou. Moji bývalí trenéři, co mě vedli jako dítě a malého kluka. Ti mají na mé kariéře nemalou zásluhu a zasloužili si být poslední den mé profesionální kariéry se mnou.

Trvala 21 let. Jak to uteklo?
Svůj první profesionální zápas si pamatuju jako dneska. Když jsem se teď v kabině se všemi loučil, tak jsem zdůrazňoval, ať do fotbalu vždy dávají všechno, protože to je prostě jen okamžik. Uteklo to strašně rychle.

Někteří hráči o konci kariéry mluví jako o „polosmrti“. Co vy?
Asi by se to tak dalo nazvat, ale pořád jsme jen lidi. Manželé, tatínkové, synové... Teď budu pokračovat společně s rodinou a nějak to zvládnu.

Neřešil jsem, co hraju. Miluju fotbal, proto jsem až tady, říká Vacek před rozlučkou

Už rozesíláte životopis?
No, musím zjistit, jak funguje LinkedIn (Vacek se rozesměje a s ním celý sál pro tiskovou konferenci – LinkedIn je sociální síť, na níž lidé prezentují své profesní zkušenosti a mohou získávat pracovní nabídky).

A co fotbal? Mohou vás lidé ještě někdy objevit třeba na soupisce Dolní Dobrouče, kde jste začínal?
To je skutečně jediné místo, kde by mě mohli vidět. Vždycky jsem si přál skončit právě tam. Vůbec nemám ambice hrát nějaké nižší nebo poloprofesionální soutěže.

V té nejvyšší ale přece jen zůstanete jako pracovník FK Pardubice...
Všem v klubu jsem říkal, že se teď nejdřív potřebuju trochu nadechnout a fungovat hlavně jako manžel a táta mých dvou kluků. Moc si vážím toho, že je to bráno v potaz a i tak přišla nabídka na mé pokračování tady v Pardubicích. Věřím, že brzy najedeme společnou řeč.

Vstoupit do diskuse

Skupina o záchranu - 3. kolo

Skupina o titul - 3. kolo

Play off o umístění - 1. finále

Skupina o záchranu - 4. kolo

Kompletní los

Skupina o titul - 1. kolo

Skupina o záchranu - 2. kolo

Skupina o titul - 2. kolo

Play off o umístění - 2. semifinále

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 31 22 8 1 65:24 74
2. AC Sparta PrahaSparta 31 20 6 5 62:33 66
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 32 17 8 7 55:35 59
4. FK JablonecJablonec 32 15 7 10 42:36 52
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 32 14 8 10 45:38 50
6. FC Slovan LiberecLiberec 32 12 10 10 44:34 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, odveta 10. 5. v 17:00
Pardubice
vítěz 1. semifinále
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
vítěz 2. semifinále
Bohemians
1:3. odveta 10. 5. v 17:00
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FC ZlínZlín 32 10 8 14 40:50 38
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 32 8 13 11 45:53 37
13. FK TepliceTeplice 32 7 12 13 32:40 33
14. 1. FC SlováckoSlovácko 32 6 9 17 28:46 27
15. FC Baník OstravaOstrava 32 5 8 19 26:47 23
16. FK Dukla PrahaDukla 32 4 11 17 21:45 23

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Padl první doživotní zákaz. Slavia trestá fanouška, co napadl sparťana Surovčíka

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Ke sparťanskému brankáři se v závěrečných vyhrocených momentech pražského derby přiblížil zezadu a chrstnul mu kelímek s pivem přímo do obličeje. Teď už jeden z viníků předčasně ukončeného zápasu na...

Bývalý člen ultras o situaci z derby: Bylo to naplánované. Šlo jim o prestiž, ne o Slavii

Premium
Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Býval členem ultras fotbalového Baníku, kteří patří k těm nejradikálnějším v české lize. I díky tomu má pan Jaroslav vhled do bezprecedentní situace, která se odehrála v sobotním pražském derby mezi...

Vacek se po konci kariéry ptá: Jak funguje LinkedIn? Fotbal už jen v Dobrouči

Pardubičtí fotbalisté se radují z gólu Vojtěcha Patráka, u kterého asistoval...

Rozlučka s kariérou fotbalového záložníka Kamila Vacka v rámci domácí odvety Pardubic s Karvinou (1:3 po prodloužení) se plánovala dlouhé týdny do posledního detailu. Ten vůbec nejkrásnější z celého...

11. května 2026  11:30

Je nutné rozhodnout do úterý, říká šéf disciplinárky. Jak je to s odečtem bodů?

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Hned v sobotu večer, bezprostředně po derby, které se nedohrálo kvůli předčasnému vběhnutí slávistických fanoušků na trávník, oznámila disciplinární komise na další den mimořádné zasedání. A do úterý...

11. května 2026  10:31

NEJ Z LIGY: Chorý, pořadatel číslo patnáct, dvakrát Douděra. Bizarnosti 317. derby

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Pět gólů, mimořádný zákrok slávistického gólmana Markoviče, parádní rána sparťana Kuchty, kdy se míč odrazil od jedné tyče do druhé a ven, heroický výkon oslabených slávistů v defenzivě při...

11. května 2026  9:03

Dva přes palubu. Chorý a Douděra si ve Slavii už nezahrají, co jejich účast na MS?

Slávistický obránce David Douděra během 317. derby. Mělo to být naposled, co...

Přesně za měsíc jim měl startovat vrchol kariéry. V mexické Guadalajaře se měli chystat na první zápas mistrovství světa proti Jižní Koreji. Ale umíte si to teď představit? Co by se asi muselo stát,...

11. května 2026

Jsme dvě mámy, no a co? Fotbalistky nejen o synovi. Proč se nevyplatilo být v repre?

Bývalé fotbalistky Lucia Ondrušová (vpravo) a Carmen Absolonová v podcastu...

Seznámily se ve slovenské fotbalové reprezentaci. Dnes je pojí nejen láska k fotbalu, ale i i k pětiměsíčnímu synovi Hugovi. Lucia Ondrušová a Carmen Absolonová promluvily v pořadu FotbalOna o coming...

11. května 2026

Nadstavba fotbalové ligy 2026, skupina o titul: program, o jaké poháry se hraje

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Erika Prekopa z pokutového kopu.

Třicet kol základní fáze Chance Ligy uplynulo a odstartovala nadstavba, která tabulku dělí do tří částí. Prvních šest týmů se utkává ve skupině o titul a kromě šampiona se v ní rozhodne o tom, kdo si...

10. května 2026  23:55

Výhra v El Clásicu začala oslavy. Barcelona porazila Real a má 29. mistrovský titul

Fotbalisté Barcelony slaví zisk mistrovského titulu ve španělské lize.

Fotbalisté Barcelony získali svůj 29. titul mistra španělské ligy. Po výhře 2:0 v El Clásicu nad Realem Madrid mají tři kola před koncem v čele tabulky nedostižný náskok 14 bodů právě před svým...

10. května 2026  23:26

Jablonec - Hradec 1:1, boj o čtvrtou příčku skončil remízou, lépe jsou na tom domácí

Jablonecký útočník Alexis Alégué se snaží uniknout Františku Čechovi z Jablonce.

Jablonečtí fotbalisté uhájili dvoubodový náskok před soupeři z Hradce Králové. Zápas ve 2. kole nadstavbové skupiny o titul skončil remízou 1:1, za hosty ve 25. minutě skóroval Ondřej Mihálik, za...

10. května 2026,  aktualizováno  20:46

Sigma se na postup nadřela, rozhodlo až prodloužení. Hapal: Musíme být přesnější

Olomoucký útočník Václav Sejk neproměňuje penaltu v utkání proti Bohemians.

Měla to být klidná dohrávka semifinálové série nadstavbové skupiny o sedmé až desáté místo. Fotbalisté Sigmy však svým výkonem doma proti Bohemians mnoho fanoušků nenadchli. Ačkoli většinu času...

10. května 2026  20:39

Pardubice - Karviná 1:3, hosté otočili celkové skóre a postupují, rozhodl Vinícius

Karvinští fotbalisté se radují z gólu útočníka Kahuana Viníciuse.

První zápas proti Pardubicím prohráli 1:2, teď na hřišti soupeře slaví postup do finále nadstavbové skupiny o umístění. Fotbalisté Karviné vedli díky gólu Jana Fialy z 96. minuty po základní hrací...

10. května 2026  14:40,  aktualizováno  20:19

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Arsenal se po výhře v derby přiblížil titulu, West Ham je na sestupové pozici

Fotbalisté Arsenalu oslavují gól Leandra Trossarda.+

Vrcholem nedělního programu 36. kola fotbalové Premier League bylo londýnské derby mezi West Hamem a Arsenalem. Hostům vystřelil výhru 1:0 Leandro Trossard, jehož střelu z vápna ve snaze o...

10. května 2026  14:50,  aktualizováno  19:58

Olomouc - Bohemians 1:2, domácí i přes prohru díky gólu Šípa postupují

Útočník Jan Matoušek z Bohemians se snaží utéct s míčem olomouckému Louisi...

Až prodloužení rozhodlo, že do finále nadstavbové skupiny o umístění postoupili olomoučtí fotbalisté. V odvetě s Bohemians sice prohráli 1:2, ale v součtu s vítězstvím 3:1 z prvního duelu jim to...

10. května 2026  14:30,  aktualizováno  18:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.