První zápas Kalvacha v Plzni: poločas, kapitánská páska a příspěvek do kasy

Přestože uplynulá sezona skončila před necelými třemi týdny, Plzeň už jede nanovo. Kalvach strávil minulý ročník ještě v Olomouci, takže měl přestávku trochu delší. „Skončili jsme o něco dřív, jsem odpočatý,“ hlásil po premiéře, ve které strávil na trávníku úvodní půli.



Přestupy ve fotbalové lize Jak se mění jednotlivé kádry

Jak jste si první poločas v novém klubu užil?

Byl celkem náročný, je velké horko a jsme teprve na začátku přípravy. První přáteláky jsou vždycky těžké, ale myslím, že jsme to zvládli celkem dobře.

Dostáváte do těla hned od začátku přípravy?

Docela jo. Trénujeme dvoufázově, takže je to náročné, ale patří to k tomu. Čeká nás obtížná sezona. V Plzni se trénuje víc než v Sigmě. Je tu větší kvalita, více zkušeností. Musím si na všechno zvyknout. Bude to ale dobré. Krátká příprava mi vyhovuje, je to lepší než dva týdny jenom běhat.



Stihl jste si vůbec odpočinout?

S Olomoucí jsme skončili dřív než Plzeň, takže jsem odpočatý. Dostal jsem individuální plán, který jsem odběhal. Myslím si, že jsem připravený.



Nastoupil jste v pozici kapitána. Tušíte, kolik vás bude tahle výsada stát?

Zatím ne, ale Tomáš Chorý už mi něco naznačoval, takže to bude asi hodně a musím se na to připravit. Bude to drahé.

Letní příprava Jak se týmy chystají na novou sezonu

Se spoluhráči jste si na hřišti sedli?

Je to změna. V Olomouci jsem hrál klasickou šestku, ale teď jsme byli s Tomášem Hořavou ve středu zálohy vedle sebe. Až se trochu víc sehrajeme, tak to bude fungovat.

Cítíte, že dostat se do základní sestavy bude hodně náročné?

Konkurence je tu velká, ale jestli se chci posouvat dál, tak s tímhle musím umět bojovat a nepřipouštět si to.

V úterý vás čeká los 2. předkola Ligy mistrů, kde narazíte buď na Basilej, nebo Olympiakos Pireus. Už jste potenciální soupeře studoval?

Jsou to velké týmy, hrají o poháry každý rok. Hodně se na to těším. Zatím jsem si o nich nic nezjišťoval, to přijde až po losu.