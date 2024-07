Lidé, bděte! Euro skončilo, je tu liga. A ve hře jsou stamiliony

Kdo to bude? A proč?

„Tuhle disciplínu miluju, jsem v ní tak trochu specialista,“ říkal plzeňský boss Adolf Šádek při vzpomínce na jaro 2018. Tehdy měl český fotbal naposledy stejné privilegium; mistr letěl rovnou za pokladem.

Sparta udělala kolosální chybu, když angažovala italského trenéra Stramaccioniho, který si u krku zavázal elegantní kravatu a rozbil všechny fungující vztahy, čímž vznikla mezinárodní splácanina.

Slavia bláznila taky. V návalu velkého snu nakoupila extra jména, která krásně zněla, jenže vůbec neladila. Když klub pochopil, že blouznil, už bylo pozdě, aby ztrátu dohnal.

Jasné favority šokovala Plzeň, která, Šádkovými slovy, vyběhla s klacky proti tankům.

Šest let poté už všichni vědí, že se experimenty nevyplácejí. I tuzemské kluby vesměs pochopily, kam se světový fotbal vydal.

Kdo se nepřizpůsobí, tratí.

Kdo se nechytí, nedohoní.

Advokát Jiří Matzner, nový předseda fotbalové disciplinárky.

Však i mistrovství Evropy, které zrovna o víkendu skončilo, potvrdilo, že zastaralé pojetí nestačí. Často bývá pro fanoušky těžké přepnout po velkém turnaji zpátky na ligu, ale tentokrát to bude spíš naopak. Soutěž slibuje vzrušující show a možná až divočinu.

S novým sponzorem v názvu.

V nových barvách.

S novým předsedou disciplinární komise, jehož volba třeba Spartu před pár dny nemile překvapila.

A hlavně s lákadlem pro vítěze.

Exkluzivní vstupenka do skupiny Ligy mistrů nezaručí jen 400 milionů, ale taky minimálně osm zápasů proti špičce. Další peníze za vydolované body visí ve vzduchu. Že by se Sparta poučila z kiksu z léta 2017? Určitě, protože přestupové rodeo zatím nerozjela a místo po úspěšném kouči Priskem, který povýšil do Feyenoordu Rotterdam, zaujal dosavadní asistent Friis. Kapitánovi Krejčímu se bránit nedalo, když ho za čtvrt miliardy lanařila španělská Girona.

Sparťané zatím moc neutráceli: v součtu za rychlíka Krasniqiho (Rapid Bukurešť) a španělského obránce Imanola Garcíu (Bilbao) zhruba šedesát milionů, plus dánský stoper Ross na hostování z Galatasaraye.

V Edenu proti všem zásadám vsadili na vyzkoušené a neperspektivní zboží, které může okamžitě pomoct. Dřív se sešívaný klub zaměřoval převážně na mladé, teď si pořídil dva ofenzivní borce ročník narození 1995. Do Plzně letělo 75 milionů za ramenatého raubíře Chorého, což je balík a provokace zároveň. Návrat nigerijského křídelníka Olayinky je ještě zvláštnější, neboť ho Slavia kupuje už podruhé. V létě 2018 z Gentu za víc než 80 milionů, teď z Bělehradu zhruba za 50.

„První léto po pěti letech, kdy prodávat nechceme a ani nemusíme, protože máme nového majitele, který chce udržet stabilitu. Slavia má velké plány,“ poví trenér Jindřich Trpišovský.

Nepřijde vám, že nakonec znovu nejrozumněji zbrojí Plzeň? Zase je nenápadná, jako když se o přímý postup do Ligy mistrů hrálo naposledy. Nový rakousko-švýcarský majitel se snaží vyzobnout zajímavá jména za přijatelnou cenu. Místo Chorého si kouč Koubek poručil hned tři nové útočníky: Brazilce Ricardinha z Levski Sofia, lepšícího se Vašulína z Hradce a střapatého mladíčka Kabonga, Afročecha z Podbrezové. Plus přišel zrzavý teenager Slončík, jenž patřil ve Zlíně k největším šikulům v lize.

Je znát, že Plzeň větří šanci. Cítí, že Slavii může drtit tlak, protože na titul čeká tři roky. A že Sparta ztratila šéfa ze hřiště i ze střídačky. Umíte si snad představit větší zásah do týmu? Vlastně může nastat, pokud třeba na Birmančeviče, Haraslína, Kuchtu nebo Vitíka přilétne nabídka, kterou nepůjde jen tak shodit ze stolu. Nechcete přijít o stěžejní hráče, když víte, co je ve hře, ale...

VAR centrum na pražské Brumlovce nově vybudované pro potřeby videorozhodčích pro fotbalovou ligu.

I proto se hodí, že zrovna v sezoně, kdy půjde o tolik, liga zavádí novinky, které budou hlídat regulérnost. Kalibrovaná čára (snad) odhalí centimetrové ofsajdy. VAR centrum na jednom místě (snad) zavede totožné posuzování žhavých situací. Ohnivé debaty s rozhodčími (snad) povedou beztrestně jen kapitáni, jak tomu bylo na Euru.

Ale stejně: čeká se bitva, v níž pro férové skautské charaktery nebude místo. Ve hře je tolik peněz!