S Pardubicemi zatím trénují dvě posily. Shání se ještě obránce a útočník

Do prvního tréninku se s Pardubicemi zapojil pětadvacetiletý polský záložník Bartosz Pikul z Opavy a o tři roky mladší Denis Darmovzal, další středopolař z Mladé Boleslavi. Oba však můžou nastupovat i v útoku.

„Pikula jsme chtěli získat už v létě, přichází na přestup a podepsal u nás smlouvu na tři a půl roku. U Denise Darmovzala se s Boleslaví bavíme o hostování s opcí, dostal svolení s námi trénovat, ale podmínky se stále ladí,“ řekl sportovní ředitel FK Pardubice Vít Zavřel.

S týmem také zůstal již před Vánoci testovaný dvaadvacetiletý obránce Colet Kapanga (DR Kongo), jenž dosud nastupoval v Hlinsku. Zajímavostí je, že divizní klub nově povede bývalý pardubický kouč Jiří Krejčí.

Pardubice ještě shání obránce a útočníka. Podle informací iDNES.cz je ve hře návrat Michala Surzyna z Jablonce, Severočechům však do rodné Malajsie pláchl Dion Cools a aby Surzyna pustili, museli by sehnat jiného beka. Spadeno měly Pardubice, stejně jako řada dalších klubů, také na útočníka Lukáše Juliše z pražské Sparty, ten však preferuje zahraniční angažmá.

Jisté jsou tak zatím jen odchody. Ve druhé lize budou hostovat obránci Jan Halász (Chrudim), Petr Kurka (Varnsdorf) a nové angažmá se hledá pro záložníka Tomáše Zahradníčka, útočníka Ondřeje Chvěju a obránce Václava Svobodu.

Čekání na kapitána a klíče od stadionu

Vedle výše zmíněných posil Východočeši vyhlížejí ještě jednoho hráče. Do tréninku se pomalu vrací kapitán Jan Jeřábek, který kvůli zranění kolene z loňského léta musel vynechat celou podzimní část sezony. Zatím se však připravuje individuálně.

„Každý den intenzivně pracuje. Byli bychom moc rádi, aby stihl start jara, ale vzhledem k jeho věku se to těžko predikuje. Věřím tomu, ale bojím se, abych něco nezakřikl,“ říkal opatrně Zavřel.

Na prvním tréninku na umělé trávě v Ohrazenicích nemohl kromě Jeřábka vidět ani hlavního trenéra Pardubic Radoslava Kováče, který absolvoval stáž v londýnském Arsenalu a nestihl tak začátek přípravy.

„Měl to domluvené už když k nám přicházel, takže jsme o tom věděli. Bereme to i jako obohacení pro náš klub. Kováč navštívil ještě úterní utkání Arsenalu s Newcastlem (0:0) a hned letěl domů,“ řekl Zavřel s tím, že Kováč by už měl vést středeční odpolední fázi.

Východočechy čeká před startem jara ještě jedna velká věc. Za pár dní konečně dostanou klíče od svého nově zrekonstruovaného Letního stadionu, který ponese název Stadion Arnošta Košťála. Už 4. února na něm Pardubice sehrají první zápas proti pražské Slavii.

„Rozběhly se poslední dodělávky. Řešíme konkrétní data kolaudace, která by měla být 26. ledna. Věřím, že první zápas se Slavií tam zvládneme, i když třeba ještě nějaké maličkosti nebudou hotové,“ připustil Zavřel.

Kolaudace měla původně proběhnout 10. ledna a Pardubice chtěly v novém domově stihnout ještě jeden přátelský duel s Bánskou Bystricí, nakonec to ale vypadá pouze na modelové utkání, které by se mělo hrát ve středu 1. února.