Pohár odehrají v provizoriu. A co pak? Převezme fotbalisty Zlína kouč Rada?

„Nechci si ani představovat, co by se stalo, kdybychom vypadli,“ prohodil univerzál Rudolf Reiter před čtvrtečním domácím střetnutím s druholigovým Vyškovem (od 16 hodin). I tak už myslí především na druhou část ligové sezony.

„Nevím, jestli by nám nějak pomohla třeba výhra 5:0, protože podzim pak končí a další soutěžní zápasy hrajeme až na konci ledna. Závěr podzimu je šílený. Vyžíráme si to do do dna, které je čím dál hlubší. Všichni se musíme přes zimní pauzu vzpamatovat a začít dělat věci jinak,“ uvědomuje si Reiter.

Jiný bude určitě trenér. Jan Jelínek byl odvolán ani ne 24 hodin po nedělním debaklu od Slavie, předposlední tým ligy povede ve čtvrtek provizorní dvojice Vít Vrtělka, Petr Jiráček. Pak by ho mohl převzít Petr Rada.

Bývalý trenér reprezentačního áčka nebo obou pražských „S“ je se Zlínem v kontaktu. „Nabídku ze Zlína jsem dostal, ale nejdříve se musím sejít s majitelem Dukly panem Pauknerem,“ připomněl Rada, že je smluvně vázaný na Julisce.

Absolutní rekordman v počtu odkoučovaných zápasů v české nejvyšší soutěži (442) by mohl zlínský tým poznávat ještě před koncem roku ve třech zápasech Tipsport Cupu.

Na pohárovou podzimní derniéru se chystají také na Slovácku, které ve stejný čas, ale o den později přivítá Mladou Boleslav.

„Mohli jsme jet na Spartu, Slavii, Baník a to by bylo horší. Doma jsme silní, je v našich silách postoupit,“ komentoval los obránce Slovácka Jan Kalabiška.

Pro mužstvo kouče Martina Svědíka je to jedna ze dvou cest, jak se po roce vrátit do pohárové Evropy. Do Konferenční ligy se kvalifikovalo jako vítěz MOL Cupu.

„Vyhrát ho dvakrát po sobě je těžké a hodně o štěstí,“ vnímá Kalabiška. Slovácko navíc počítá po nedělní řeži s Hradcem Králové padlé – tvrdý zápas nedohráli Kohút, Petržela, Trávník, v krvi ho končil Tomič.