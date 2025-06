Bývalo zvykem, že na startu každé přípravy na nadcházející fotbalovou sezonu se v Pardubicích sešla celá řada nových hráčů. Otestovaných matadorů i mladíků na zkoušku. Teď se tenhle trend změnil. Na středečním prvním tréninku FK Pardubice se hlásili jen dva novicové – gólman Jáchym Šerák z Chrudimi (na přestup) a devatenáctiletý obránce Mikuláš Konečný na hostování ze Slavie.

„Je to z jednoduchého důvodu. Chceme z větších klubů přivést opravdu kvalitní hráče, kteří ale budou uvolněni až v pokročilejší fázi přípravy, ne na začátku. Další věc je, že top týmy budou hrát předkola evropských pohárů a potřebují si udržet šířku kádru. Budou ho zužovat až podle toho, jak dopadnou,“ vysvětluje sportovní ředitel klubu Vít Zavřel.

Pro Pardubice v tomto smyslu pořád stejná písnička. Jak náročné tohle čekání na hráče je?

Hodně. A nezmění se to, dokud tady s námi nebude sedět nějaký velký investor. Obzvlášť v době, kdy miliardáři začínají kupovat i druholigové týmy a zvyšuje se konkurence. Všechno zdražuje, někteří hráči v nižší soutěži mají lepší podmínky než u nás.

Přesto se tu zajímavá jména objevují. Třeba Filip Šancl, který však na startu přípravy chybí. Proč?

Máme příslib, že u nás bude pokračovat, ale Slavia chtěla, aby s ní absolvoval první soustředění. Koupila ho v zimě a prakticky ihned jej poslala k nám. Filip musí poznat zázemí Slavie, aby věděl, kam patří. Musíme být trpěliví.

S Pardubicemi naopak trénuje Vojtěch Sychra, u kterého však sílí spekulace o přestupu.

S Vojtou jsem měl už dvě sezení a bavili jsme se o tom, že by měl odejít až za rok. Je to náš odchovanec a všichni ho tu máme moc rádi. Podle nás bude za rok na přechod do většího klubu daleko lépe připravený. Letos měl povedenou sezonu, ale taky byl třikrát zraněný. Potřebuje se ustálit. Pro Pardubice je navíc důležitý ve všech ohledech včetně marketingových výstupů.

Na druhou stranu vám za rok odejde zadarmo, protože mu končí smlouva. Teď by se na něm dalo něco vydělat.

Je to tak, ale musíme si uvědomit, že v kontextu hrajeme o daleko více. Když přijdeme o kvalitní hráče, tak míříme do druhé ligy, ve které se najednou bavíme zase o úplně jiných penězích.

Co náhrada za Jana Kalabišku?

Chtěli jsme, aby se k nám z Chrudimi vrátil Jan Řezníček. Měli jsme pro něj připravenou roli, jakou zastával třeba Marek Matějovský v Boleslavi. Jenže Honza má ještě v Chrudimi platnou smlouvu a klub nebyl ochotný jej uvolnit. I on sám by asi nerad přišel o pevnou pozici, jakou v týmu teď má, ale určitě to budeme ještě v budoucnu řešit. Ptali jsme se i na Honzu Shejbala z Bohemky, ale tam z toho z různých důvodů sešlo.

Jak prožíváte poslední týdny? Stal jste se šéfem klubu, přicházíte o sponzory...

Je toho hodně. Procházíme opravdu turbulentním obdobím. Těžší jsem v tomhle klubu asi nezažil. Je nám jasné, že musíme obměnit kádr, takže řešíme odchody, hostování a hledáme angažmá ve druhé lize pro mladé hráče, kteří potřebují pravidelně hrát. Rádi bychom zase měli zdravou kabinu s dobrou chemií, která nás vždycky zdobila. Do toho jednáme se sponzory a hledáme investory.

Jak se to dá stíhat?

Blbě, ale nesmíme polevit. Musíme makat a pokusit se změnit co nejvíc věcí. Posunout klub tak, aby byl konkurenceschopný.

Jde o hektičtější období než třeba po postupu do první ligy v roce 2020, kdy měl klub doslova jen pár týdnů na transformaci?

Určitě, protože s postupem do ligy tehdy nikdo nepočítal. Bylo to pouze příjemné překvapení, zůstal nám celý tým, který jsme jen kosmeticky doplnili. I proto jsme v první sezoně byli tak úspěšní (7. místo, 52 bodů), užívali jsme si to a počítali jsme s tím, že přinejhorším spadneme zase zpátky. Chtěli jsme postoupit zhruba o dva roky později.

Zato uplynulou sezonu si rozhodně nikdo neužíval.

Už v létě bylo jasné, že nebude dobrá. Měli jsme obrovské zásahy do kádru. Odešlo nám devět lidí a v zimě Tomáš Zlatohlávek s Dominikem Marešem. Snažili jsme se o náhradu, ale v rámci české ligy se to moc nedařilo, tak jsme se bohužel museli vydat cestou zahraničních hráčů. Někteří se povedli, někteří ne.