Bílkův hororový začátek. Tohle nebyl výkon hodný Plzně, zlobil se po výprasku

Snažil se vycházet z nedostatků, které Západočeši předvedli proti Spartě. Změnil formaci, upustil od rozestavení s pětičlennou defenzivní řadou. „Brabec se zranil a na postu stopera nemáme moc možností, proto jsme to stáhli na čtyři obránce,“ vysvětloval.



Ani tento tah ale nepomohl. Viktoria byla slabá, v ofenzivě bezzubá, Pardubice ji přehrávaly.

„Nebyl to výkon hodný Plzně, to jsem hráčům i řekl. Takhle nejde pokračovat dál. Je potřeba hrát srdcem, to je ten základ. Jsou tu dobří fotbalisté, ale musíme výrazně přidat, pokud se chceme posunout dál,“ rozčiloval se.

Jedno pozitivum pro něj přesto existuje: týden končí. Týden, který byl pro něj neskutečně náročný. Plný změn, novinek, ale i tlaku a pořádného zklamání.

V pondělí vedl úvodní trénink, ve středu debutoval porážkou 1:3 na Spartě a včera musel skousnout prohru 0:3 v pardubickém azylu v Ďolíčku.

„Úplně jednoduchý týden to nebyl,“ přiznal. „Samozřejmě jsem Plzeň sledoval i dřív, kádr není špatný, ale už delší dobu tu jsou výsledkové problémy. A tentokrát jsem tam neviděl nic pozitivního, čeká nás spousta práce.“

Snad nejhorší je ovšem fakt, že s novým trenérem zatím nepřišel potřebný a tak často vzývaný impulz. Náboj do několika zápasů, který po změně kouče přichází.

Na Viktorii není vidět, že by se hráči bili o místa. Spíš působí chvílemi až letargicky.

„Nevyhrávali jsme souboje, dokonce jsme je ani nepodstupovali. Kromě Mihálika jsme se ani nedostali do šance,“ vykládal bývalý reprezentační trenér.

Ve čtvrtek navíc přijde pro Plzeň klíčové utkání sezony, ve finále poháru přivítá Slavii. „Jestli nechceme hrát znovu tak odevzdaně, tak se toho musí změnit hodně,“ zdůraznil.