Trpišovský po Pardubicích: Komplikace, na okolnostech nezáleží. Oscar byl zdrcený

Marek Votke
  7:30
Nejdřív prohra s Barcelonou, pak nepříjemný náraz na Kypru proti Pafosu a nakonec i ztráta bodů v lize. Fotbalisté Slavie hráli v Pardubicích od 15. minuty v deseti, v závěru přišli o vedení a na východě Čech jen remizovali 1:1. „Je to nepříjemné. Chtěli jsme to konečně zlomit, ale bohužel,“ mrzelo trenéra Jindřicha Trpišovského.
Slávistický trenér Jindřich Trpišovský

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský
Slávistický trenér Jindřich Trpišovský předává pokynu Alexandru Bužkovi.
Slávistický útočník Tomáš Chorý překonává brankáře Aleše Mandouse z Mladé...
Pardubický Vecheta slaví gól do sítě Slavie.
21 fotografií

Slavia přitom hned v šesté minutě využila první větší šanci, když centr zleva od Davida Juráska, zimní posily a vítaného navrátilce, zužitkoval Lukáš Provod.

Hosté pak měli hru absolutně pod kontrolou, jenže přišla červená pro Oscara, který ve středu hřiště přišlápl lídra domácích Michala Hlavatého.

Navázal tam, kde skončil. Asistenci bych ale měnil za výhru, mrzelo slávistu Juráska

„O poločase i na konci zápasu z toho byl hodně zdrcený. Je s námi dlouhou dobu a dobře ví, o co hrajeme. Někdy se takové věci prostě stanou. Oscara znám a vím, že to určitě nechtěl udělat, bavili jsme se o tom i s Míšou (Hlavatým). Naštěstí je v pořádku,“ oddechl si Trpišovský.

Po chvíli Oscara přeci jen trochu pokáral, když se dozvěděl, že šlo o jeho čtvrtou červenou kartu ve 230 zápasech za Slavii.

„To je hodně,“ říkal Trpišovský. „Na druhou stranu, já mu počítám jenom tři, jednu proti Boleslavi dostal za neexistující faul na Jiřího Skaláka.“

Slávisté Provod a Zima slaví gól do sítě Pardubic.
Slávista Mojmír Chytil ve vzdušném souboji s pardubickým gólmanem Mandousem.

Zhruba po půl hodině hry se nezvykle čílil i na rozhodčího, když neodpískal domnělý faul na Lukáše Provoda ve vápně.

„Vím, jaký je to hráč. Že nepadá a z každé situace chce dát gól. Takže jakmile jde k zemi, mám za to, že musel být faulovaný,“ vysvětloval kouč lídra tabulky, jehož náskok na druhou Spartu se smrskl na pět bodů.

Pardubice - Slavia 1:1, hosté drželi vedení i v deseti, před koncem je srazil Vecheta

Slavia se i v oslabení pokoušela udávat tempo, měla celou řadu šancí na druhý gól. Jenže se nakonec radovaly Pardubice. Po centru se v 84. minutě prosadil střídající Filip Vecheta.

„Jednoznačná komplikace, ztráta. Nakonec nezáleží, jaké okolnosti tomu předcházely, ale my jsme zkrátka ve Slavii proto, abychom vyhrávali. Snad jediným pozitivem je naše mentalita, která je dobře nastavená, musíme tak pokračovat,“ nabádal Trpišovský.

21. kolo

Kompletní los

20. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 20 13 7 0 42:17 46
2. AC Sparta PrahaSparta 20 12 5 3 38:23 41
3. FK JablonecJablonec 20 11 5 4 28:20 38
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 20 10 5 5 37:26 35
5. FC Slovan LiberecLiberec 20 9 7 4 35:19 34
6. MFK KarvináKarviná 20 10 2 8 34:32 32
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 20 8 6 6 19:17 30
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 20 7 6 7 30:27 27
9. FC ZlínZlín 20 7 5 8 26:26 26
10. FK PardubicePardubice 20 5 7 8 26:35 22
11. FK TepliceTeplice 20 5 6 9 20:26 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 20 5 5 10 16:26 20
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 20 4 6 10 29:43 18
14. FC Baník OstravaOstrava 20 3 6 11 14:27 15
15. 1. FC SlováckoSlovácko 20 3 6 11 13:27 15
16. FK Dukla PrahaDukla 20 2 8 10 14:30 14
Pafos - Slavia 4:1, hosté se s Ligou mistrů rozloučili debaklem, Bořil byl vyloučen

Smutní hráči Slavie po porážce s Pafosem.

Od našeho zpravodaje na Kypru Slávističtí fotbalisté zakončili své působení v aktuální sezoně Ligy mistrů debaklem 1:4 na půdě kyperského Pafosu. V první půli sice na inkasovanou branku odpověděli zásluhou Chaloupka, v té druhé...

Basilej - Plzeň 0:1, rozhodl signál z rohu, hosté jsou v Evropské lize unikát

Jiří Panoš slaví branku do sítě Basileje.

Plzeňští fotbalisté základní část Evropské ligy prolétli bez porážky, což je unikátní počin. V závěrečném dějství zvítězili v Basileji 1:0, v obří společné tabulce se posunuli na čtrnáctou pozici a...

Pardubice - Slavia 1:1, hosté drželi vedení i v deseti, před koncem je srazil Vecheta

Pardubický Vecheta slaví gól do sítě Slavie.

Dlouho, celých sedmdesát minut, bránili náskok v deseti. Nakonec slávističtí fotbalisté odjíždějí z Pardubic jen s bodem za remízu 1:1 poté, co těsně před koncem srovnal střídající Vecheta. Už v...

Fotbalové přestupy ONLINE: Slávista Kante jde na hostování do Baníku Ostrava

Sledujeme online
Hamidou Kante přichází do Slavie z Artisu Brno

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Takto se nemůžeme prezentovat. Slavia se omluvila za výkon, fanouškům vrátí peníze

Fanoušci Slavie v duelu s Pafosem.

Od našich zpravodajů na Kypru Těm, kteří vycestovali na poslední utkání základní fáze Ligy mistrů do Limassolu, vrátí fotbalová Slavia peníze za vstupné. V reakci na výkon a porážku 1:4 s kyperským Pafosem přispěchal klub s...

Trpišovský po Pardubicích: Komplikace, na okolnostech nezáleží. Oscar byl zdrcený

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský

Nejdřív prohra s Barcelonou, pak nepříjemný náraz na Kypru proti Pafosu a nakonec i ztráta bodů v lize. Fotbalisté Slavie hráli v Pardubicích od 15. minuty v deseti, v závěru přišli o vedení a na...

2. února 2026  7:30

Nezvyklé řešení liberecké kalamity, Kováč vyzdvihl veterány: Zvládli to skvěle

Jan Mikula z Liberce (dole) svadí souboj s Kanuem, ze Zlína

Obrana fotbalového Liberce se před startem jarní části ligy ocitla v troskách, proto přišel čas na divokou improvizaci. Na hře Slovanu se to však v úvodním mrazivém zápase se Zlínem ani v nejmenším...

2. února 2026  7:08

Navázal tam, kde skončil. Asistenci bych ale měnil za výhru, mrzelo slávistu Juráska

Slávistický obránce David Jurásek s míčem v utkání proti Pardubicím.

Bez osmnácti uplynulo tisíc dnů od chvíle, kdy David Jurásek odehrál v roce 2023 svůj tehdy poslední zápas ve slávistickém dresu. Teď, v prvním jarním ligovém kole v Pardubicích (1:1), naskočil coby...

1. února 2026  22:09

Pardubice - Slavia 1:1, hosté drželi vedení i v deseti, před koncem je srazil Vecheta

Pardubický Vecheta slaví gól do sítě Slavie.

Dlouho, celých sedmdesát minut, bránili náskok v deseti. Nakonec slávističtí fotbalisté odjíždějí z Pardubic jen s bodem za remízu 1:1 poté, co těsně před koncem srovnal střídající Vecheta. Už v...

1. února 2026  20:33,  aktualizováno  21:10

Návrat starých známých do Karviné. Krčík děkoval, Hyský prozradil: Moc jsem se těšil

Plzeňský trenér Martin Hyský během utkání v Karviné

Ještě na podzim trenér Martin Hyský a stoper Dávid Krčík působili u fotbalistů Karviné. Nyní přijeli jako soupeři. A s Viktorií Plzeň si odvezli tři body za výhru ve 20. kole první ligy 2:0. „Na to...

1. února 2026  19:58

City prohospodařili zápas s Tottenhamem, United rozhodli v závěru. Villa klopýtla

Dominic Solanke se raduje z vyrovnávací trefy proti Manchesteru City.

Manchester City ztratil v anglické lize nadějně rozjetý duel s Tottenhamem, který smazal dvoubrankové manko a vybojoval remízu 2:2. Náskok vedoucího Arsenalu tak narostl na šest bodů. Dramatický duel...

1. února 2026  19:29,  aktualizováno  19:56

Drama s rozuzlením v nastavení. Real proti outsiderovi spasila až Mbappého penalta

Brahim Díaz z Realu Madrid v potyčce s Iliasem Akhomachem z Vallecana.

Fotbalisté Realu Madrid zvítězili 2:1 nad Vallecanem a ve španělské lize vyhráli pošesté za sebou. Zápas s týmem bojujícím o záchranu rozhodl v desáté minutě nastavení Kylian Mbappé, který proměnil...

1. února 2026  16:43,  aktualizováno  18:30

Liberec - Zlín 2:0, domácí načali ligové jaro výhrou a polepšili si v boji o top šestku

Afolabi Soliu se raduje z gólu v utkání se Zlínem.

Liberečtí fotbalisté ve dvacátém kole Chance Ligy zvládli domácí utkání proti Zlínu. Po gólech Soliua a Stránského zvítězili 2:0 a v tabulce se posunuli na páté místo. Zápas přinesl také mnoho...

1. února 2026  15:15,  aktualizováno  17:57

Karviná - Plzeň 0:2, Hyský svalil svůj bývalý klub. Za hosty se dvakrát prosadil Višinský

Plzeňští fotbalisté se radují z gólu Denise Višinského proti Karviné.

Plzeňští fotbalisté zažívají snový vstup do nového roku. V lednu nejprve vydřeli postup do play off Evropské ligy, v neděli zase zvítězili v prvním kole jarní části Chance Ligy. Na půdě Karviné...

1. února 2026,  aktualizováno  17:34

Slovácko - Baník 2:2, divoký zápas, hosté ztratili vedení, Jedlička chytil penaltu

Andrej Stojčevski ze Slovácka se snaží vystřelit přes bránícího Ondřeje...

Nadále mají stejně bodů i inkasovaných gólů. Ve dvacátém kole české nejvyšší soutěže se potkali fotbalisté Slovácka i Baníku. A utkání skončilo tematicky remízou 2:2, přestože v úvodu druhé poloviny...

1. února 2026  12:45,  aktualizováno  15:43

Žádná střela, kapitán na lavičce. Rozhodl jsem se pro jiné hráče, překvapil Frťala

Teplický Robert Jukl přepadává přes Dominika Hollého z Jablonce.

Na podzim se stal kapitánem, tahounem týmu i jeho nejlepším střelcem, ale v jarní premiéře ligových Teplic v Jablonci zůstal záložník Michal Bílek jen na lavičce. „Asi ode mě nemůžete čekat, že vám...

1. února 2026  14:33

Jaro v Pardubicích opět po letech otevře Slavia. Nostalgie, vzpomíná Zavřel

Sportovní ředitel FK Pardubice Vít Zavřel.

Fotbalisté Pardubic v neděli v 18.30 vykopnou jarní část Chance ligy domácím zápasem proti Slavii. Pražský celek se na Letním stadionu v jeho nové éře objevil už několikrát, přesto je tento duel...

1. února 2026  12:15

