Dva góly z rohu? Bude ostré vysvětlování, zlobil se pardubický kouč Trousil

Marek Votke
  17:01
Pardubičtí fotbalisté v první půli Jablonec přehrávali, nebyli však důslední v zakončení a nakonec se všechno obrátilo proti nim. Po dvou nezvládnutých rohových kopech prohráli v domácím utkání 22. kola Chance ligy 0:2.
Fotogalerie

Pardubický trenér Jan Trousil během utkání proti Slavii | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Nejdřív pálil těsně vedle Abdullahi Tanko, pak zase obrovskou šanci v malém vápně spálil Daniel Smékal, který místo razantního zakončení pouze slabě uklidil balon po zemi do náruče gólmana Klemena Mihelaka.

I tak měli pardubičtí fotbalisté minimálně v první půli všechny předpoklady k tomu, aby proti Jablonci natáhli svou úspěšnou sérii. Plány ale zhatila 53. minuta. Kvůli zranění musel střídat stoper Simon Bammens a hra Pardubic se rozpadla. Jablonec nakonec vyhrál 2:0.

„Za normální situace by Bammense nahradil Tomáš Solil, jenže na posledním tréninku inkasoval úder do hlavy a nemohl hrát. Museli jsme změnit rozestavení, rozbila se nám organizace hry a odstartovala cesta za smolným výsledkem,“ litoval pardubický kouč Jan Trousil.

Pardubice - Jablonec 0:2, hosté se dlouho jen bránili, v závěru udeřili z rohů

Jak na tom Bammens je? A jak se vlastně stalo, že původní útočník se proměnil v klíčového obránce?
Uvidíme po vyšetření. Jako útočník byl silný ve vzduchu, uměl se orientovat na malém prostoru a pod tlakem neplašil. To jsou všechno předpoklady i do obrany, navíc se učí velmi dobře česky a chce být zatažený do veškerého týmového dění. To je ohromně důležité.

Jablonec udeřil během pár minut dvakrát z rohu. Proč máte se standardkami dlouhodobé problémy?
Přitom zrovna ty dva rohy byly celkem banální. Místo toho, aby balon odhlavičkoval první hráč, tak ho Ryan Mahuta prodloužil dál do vápna, ve druhém případě zase nahrajeme balon soupeři přímo na nohu. Jsme s tím hodně nespokojení, dost si toho budeme muset ostře vysvětlit. Standardky je potřeba výrazně zlepšit, abychom se nemuseli každé z nich bát.

Ale díky předchozím výsledkům asi není důvod k přehnané panice, že?
To určitě ne, nikdo si nemyslel, že v sezoně už nepřijde žádná porážka. I tak jsme odehráli solidní zápas proti týmu, který bojuje o evropské poháry. Jsem rád, že jsme ho dokázali dostat do úzkých, ale na druhou stranu mě štve, že jsme ho zase vlastní hrou dostali zpátky. Po takovém prvním poločase jsme měli být minimálně ve vedení.

Možná to bude daleko důležitější v následujících čtyřech pěti utkáních proti soupeřům, které máte v tabulce pod sebou...
Nekoukám se, kdo je za námi a o kolik. Prostě chceme zvládnout každý zápas a uvidíme, jaký bude konečný součet. Teď se primárně soustředíme na Slovácko, vyjedeme už v pátek a v sobotu odpoledne se porveme o další body. O týden později doma proti Teplicím to samé. Doufám, že lidé nás budou podporovat minimálně stejně jako proti Jablonci.

Skončilo přestupové období, jste spokojen s posilami?
Ano, postupně se začleňují do našeho systému. Dál to bude samozřejmě na nich, ale třeba Tomáš Jelínek či Jiří Hamza už ukazují své kvality, i když se s nimi počítalo spíš do budoucna. Věříme, že nastolená cesta bude pokračovat a všichni se budou nadále zlepšovat.

22. kolo

23. kolo

21. kolo

22. kolo

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 22 15 7 0 49:18 52
2. AC Sparta PrahaSparta 21 13 5 3 41:23 44
3. FK JablonecJablonec 22 12 6 4 30:20 42
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 22 12 5 5 42:28 41
5. FC Slovan LiberecLiberec 21 9 7 5 36:22 34
6. MFK KarvináKarviná 22 10 2 10 35:37 32
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 21 8 6 7 33:27 30
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 22 8 6 8 20:21 30
9. FC ZlínZlín 22 7 6 9 26:29 27
10. FK PardubicePardubice 22 6 7 9 28:38 25
11. FK TepliceTeplice 21 6 6 9 22:26 24
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 22 6 5 11 19:29 23
13. FC Baník OstravaOstrava 21 4 6 11 16:27 18
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 21 4 6 11 29:47 18
15. 1. FC SlováckoSlovácko 22 3 7 12 14:29 16
16. FK Dukla PrahaDukla 22 2 9 11 14:33 15
