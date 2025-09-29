Spekulace o výměně trenéra se objevily už po konci základní části loňské sezony. Střihavka začal ztrácet pevnou pozici poté, co po osmibodovém závěru podzimu na jaře s týmem uhrál jedinou výhru a jedinou remízu. Pak Pardubice ovšem zvládly to hlavní – baráž o udržení s Chrudimí, a tak Střihavka dostal ještě trochu času.
Teď mu ale definitivně vypršel. Na lavičce Pardubic skončil.
„Po devíti kolech jsme se čtyřmi body na posledním místě tabulky. V rámci sportovního úseku jsme se tedy rozhodli k okamžitým změnám,“ řekl ke Střihavkově odvolání v pondělí dopoledne sportovní ředitel FK Pardubice Vít Zavřel.
Střihavka paradoxně končí po zápasech, ve kterých Pardubice bodovaly. Remízy se Slováckem (1:1) a Jabloncem (0:0) byly ale kvůli notnému posílení v závěru přestupního období, kdy do Pardubic přišel třeba útočník Filip Vecheta či řecký středopolař Giannis-Fivos Botos, málo.
„Uvědomujeme si, že jsme na startu sezony měli opravdu náročný los, ale poté přišly zápasy, ve kterých jsme očekávali herní i výsledkový vzestup. Ten se však i přes příchod nových posil nedostavil,“ potvrdil Zavřel.
David Střihavka dostal ze stávajícího realizačního týmu v tuto chvíli výpověď jako jediný. O budoucnosti jeho asistentů Milana Černého s Tomášem Jablonským se zatím jedná. U týmu však stoprocentně zůstává Němeček, kterého nově doplní Krejčí. Ten už koneckonců „za lajnou“ trávil zmíněné poslední utkání Pardubic v Teplicích, u týmu začal působit koncem března v roli konzultanta.
„Jsem moc rád, že zase můžu nějakým způsobem pomáhat klubu, který se momentálně nenachází v dobré situaci. Je pro mě zásadní být opět součástí této organizace,“ vyprávěl Krejčí těsně po svém jarním nástupu v rozhovoru pro iDNES.cz.
Jako trenér se Krejčí vrací po více než třech letech od odvolání v srpnu 2022. Od léta 2017 vedl mužstvo s Jaroslavem Novotným, se kterým společně v sezoně 2019/20 dotáhli Pardubice k historickému postupu mezi elitu. Vzhledem k chybějící licenci byl Krejčí oficiálně veden jako asistent, Novotný jako hlavní trenér.
Už ve středu večer Krejčí povede Pardubice na nově zrekonstruovaném Letním stadionu, kde se bude dohrávat odložené páté kolo s Baníkem Ostrava, hned v sobotu pak dorazí Karviná. Po reprezentační pauze pak budou Východočeši hrát opět doma proti Mladé Boleslavi.
„Máme před sebou opravdu důležité zápasy v domácím prostředí, které chceme zvládnout. Proto k nim míří veškerá naše pozornost,“ vyhlásil Zavřel.