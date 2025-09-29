Chance Liga 2025/2026

Kouč fotbalových Pardubic David Střihavka dostal v pondělí dopoledne výpověď. Tým přebírá Jiří Krejčí, který Východočechy vedl už v minulosti. V trenérském štábu doplní současného asistenta Pavla Němečka.

Pardubický kouč David Střihavka během derby s Hradcem Králové. | foto: ČTK

Spekulace o výměně trenéra se objevily už po konci základní části loňské sezony. Střihavka začal ztrácet pevnou pozici poté, co po osmibodovém závěru podzimu na jaře s týmem uhrál jedinou výhru a jedinou remízu. Pak Pardubice ovšem zvládly to hlavní – baráž o udržení s Chrudimí, a tak Střihavka dostal ještě trochu času.

Teď mu ale definitivně vypršel. Na lavičce Pardubic skončil.

Frťala o Pardubicích: Nejsou nejslabší, desítky milionů za posily se projeví

„Po devíti kolech jsme se čtyřmi body na posledním místě tabulky. V rámci sportovního úseku jsme se tedy rozhodli k okamžitým změnám,“ řekl ke Střihavkově odvolání v pondělí dopoledne sportovní ředitel FK Pardubice Vít Zavřel.

Střihavka paradoxně končí po zápasech, ve kterých Pardubice bodovaly. Remízy se Slováckem (1:1) a Jabloncem (0:0) byly ale kvůli notnému posílení v závěru přestupního období, kdy do Pardubic přišel třeba útočník Filip Vecheta či řecký středopolař Giannis-Fivos Botos, málo.

„Uvědomujeme si, že jsme na startu sezony měli opravdu náročný los, ale poté přišly zápasy, ve kterých jsme očekávali herní i výsledkový vzestup. Ten se však i přes příchod nových posil nedostavil,“ potvrdil Zavřel.

David Střihavka dostal ze stávajícího realizačního týmu v tuto chvíli výpověď jako jediný. O budoucnosti jeho asistentů Milana Černého s Tomášem Jablonským se zatím jedná. U týmu však stoprocentně zůstává Němeček, kterého nově doplní Krejčí. Ten už koneckonců „za lajnou“ trávil zmíněné poslední utkání Pardubic v Teplicích, u týmu začal působit koncem března v roli konzultanta.

„Jsem moc rád, že zase můžu nějakým způsobem pomáhat klubu, který se momentálně nenachází v dobré situaci. Je pro mě zásadní být opět součástí této organizace,“ vyprávěl Krejčí těsně po svém jarním nástupu v rozhovoru pro iDNES.cz.

Jako trenér se Krejčí vrací po více než třech letech od odvolání v srpnu 2022. Od léta 2017 vedl mužstvo s Jaroslavem Novotným, se kterým společně v sezoně 2019/20 dotáhli Pardubice k historickému postupu mezi elitu. Vzhledem k chybějící licenci byl Krejčí oficiálně veden jako asistent, Novotný jako hlavní trenér.

Teplice - Pardubice 0:0, souboj dvou posledních týmů branku nepřinesl

Už ve středu večer Krejčí povede Pardubice na nově zrekonstruovaném Letním stadionu, kde se bude dohrávat odložené páté kolo s Baníkem Ostrava, hned v sobotu pak dorazí Karviná. Po reprezentační pauze pak budou Východočeši hrát opět doma proti Mladé Boleslavi.

„Máme před sebou opravdu důležité zápasy v domácím prostředí, které chceme zvládnout. Proto k nim míří veškerá naše pozornost,“ vyhlásil Zavřel.

