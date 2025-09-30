„Hned jak jsem se dozvěděl, že půjdu na lavičku, tak jsem si na tato svoje slova vzpomněl. Myslel jsem si, že už se to nepovede, ale nakonec jo. Nikdy neříkej nikdy, mám jenom ty nejlepší pocity,“ líčil Krejčí, který se na pardubickou lavičku vrací po třech letech. „Už jsem s tím vůbec nepočítal,“ připustil.
Do chodu klubu jako takového se však zapojil o něco dříve, letos v březnu nastoupil jako konzultant sportovního úseku. Hned v prvním zápase z tribuny sledoval vysokou porážku v Ostravě od Baníku 2:5. A právě ten ve středu do Pardubic přijede v rámci dohrávky 5. kola. Hraje se od 18 hodin a Krejčí dostane šanci mu tehdejší debakl vrátit.
„O téhle paralele jsem zase naopak vůbec nepřemýšlel, ale doufám, že tentokrát nás čeká daleko lepší výsledek,“ přál si Krejčí.
Zlepšení nepřišlo, Střihavka končí. Fotbalové Pardubice přebírá Krejčí
Bude to v podstatě jeho hlavní úkol. S kolegou Pavlem Němečkem teprve včera nahradili odvolaného trenéra Davida Střihavku a dostali jasné zadání. Ihned doručit zlepšení výsledků. A Baník prostě porazit, dosavadní remízy byly málo, o porážce nemůže být řeč...
„Pořád ještě můžeme z Pardubic udělat jak hokejové, tak fotbalové město. V posledních zápasech šla naše hra nahoru, Řezníček s Patrákem trefili brankovou konstrukci, takže potřebujeme i trochu toho sportovního štěstí. O něco lépe si nastavit hlavy a udělat zkrátka pro výsledek něco navíc,“ nabádal Krejčí.
Zároveň varoval před úvahami nad rozpoložením soupeře. Rozprodaný Baník zatím paběrkuje na 13. místě tabulky a také pod Pavlem Hapalem se kýve jeho trenérská židle.
„Ale pořád je to Baník. V Pardubicích ho určitě poženou tradičně skvělí fanoušci a já ho beru jako favorita. Budeme se ale snažit ho překvapit a porazit,“ slíbil Krejčí. „Hlavně potřebujeme hrát zodpovědně z obrany.“
Náročný program nemůže vadit
Jak již bylo zmíněno, Krejčí je zpět v FK Pardubice od jara, takže mu odpadají starosti s poznáváním kádru, který se pochopitelně od jeho posledního působení od základu změnil. Dá mu ale nejspíš trochu zabrat skládání sestavy, jelikož v Pardubice absolvují druhý anglický týden v řadě. Minulý týden ve středu nastoupily k poháru ve Frýdku-Místku (výhra 2:1 po prodloužení), v neděli hrály v Teplicích a po této středě je zase hned v sobotu čeká další domácí duel s Karvinou.
„Je pro nás trochu komplikace, že jsme ve Frýdku museli odehrát 120 minut a pak nás čekala náročná cesta do Teplic. Na druhou stranu jsme v závěru přestupního období přivedli sedm nových hráčů a musíme si umět poradit,“ nelitoval se Krejčí.
Dopředu ho žene především nově nalitá krev do žil. Ve sportovním životě šedesátiletého kouče přišla možná opravdu poslední obrovská výzva. „Nemám sociální sítě, ale doneslo se mi, že ohlasy na můj návrat jsou vesměs pozitivní. Všem moc děkuji a ve středu přijďte,“ zval Krejčí.