O výsledek nešlo. Emočně to bylo velmi silné, uznal plzeňský kouč Guľa

Měl velice náročný úkol. Po smutné zprávě, která dorazila nad ránem, musel připravit svůj tým do odpoledního zápasu s rivalem.

ONLINE Utkání jsme sledovali minutu po minutě

Jakým způsobem jste k mužstvu během dne promlouval?

Bylo třeba, abychom si k tomu něco řekli. Emočně to bylo velmi silné. Děkuju panu Šádkovi a vedení, jak to uchopili. Zápas jsme odehráli velmi solidně, navíc jsme vyhráli, což je tedy za těchto okolností ale stejně skoro nepodstatné. Je důležité, že kluci poslali kámoši a skvělému člověku takovýto signál.

Vaši svěřenci nedali na svém výkonu zármutek znát...

Jsou to nepopsatelné pocity. Věříme, že už se to nestane. Hráče chcete vidět, jak se radují ze života, protože dělají hodně pro to, aby byli šťastní. Zaslouží si z mojí strany uznání, že to takhle zvládli.

Můžete popsat, co se v Plzni dělo?

Co se stane v kabině, by tam mělo zůstat. Nezlobte se, že to nechci vynášet. Pro mužstvo byla velmi důležitá role pana Šádka, ale i Davida Limberského, Matúše Kozáčika, Marka Bakoše nebo Radima Řezníka... Jsem rád, že hráči dokázali pokračovat v zažitých věcech a odehrát takový zápas.

Co říkáte na Tomáše Chorého, který musel do hry už v průběhu úvodní půle? Dal gól, další připravil...

Podal velmi dobrý výkon. Rozhodovali jsme se až těsně po obědě, který z útočníků začne v základu. Bylo dobré, že své střídání takhle uchopil. Byl připravený mentálně, fyzicky i takticky. Je velmi podstatné, že při zranění dokáže takto naskočit a pomoci mužstvu.

Střelecky se prosadil i Ondřej Mihálik. Pomohl mu nedávný podpis smlouvy s Viktorií?

Určitě ano. Že víte, komu a na jak dlouho patříte, vám moc pomůže. Ukázal velký potenciál, kvůli kterému klub k tomu přestupu také přistoupil. Jsem rád, že hrál od začátku a byl takto platný. Je rychlý, má dobré zakončení i finální přihrávku. Tohle je ale jedna vlaštovka, nemůžeme létat v oblacích. Je schopný minimálně na dvou pozicích, možná i na třech.



Zato Jan Kopic se neukázal zrovna v nejlepším, po faulu na Andrease Vindheima dostal červenou kartu. Zaslouženě?

Pořádně jsem to neviděl. Momentálně koukám úplně jinýma očima, nechám si čas na vyhodnocení. Kluci si prožili hodně těžkou situaci. Honza se klukům omluvil, což je velice důležité. Teď je třeba si zachovat nadhled.