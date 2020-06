Na kotrmelce je ještě čas. Třeba jednou příležitost přijde, říká Guľa

Po zápase jej domácí publikum mohutně vyvolávalo. „My chceme Guľu!“ rozléhalo se stadionem Viktorie.

Ke gymnastickým kouskům jako jeho předchůdce Pavel Vrba se však slovenský kouč přesvědčit nenechal. „Jde o zásluhu hráčů, na tohle ještě není prostor,“ vzkázal.



Potěšilo vás, jak se Plzeň vzpamatovala po pohárové prohře na Spartě?

Náročný zápas. Podali jsme týmový výkon a udrželi důležité čisté konto. Soupeř byl nepříjemný, ale to je prostě nadstavba. Chlapci hráli kompaktně, dali do toho úplně všechno. Vítězství si vážím.

Jak se vám zamlouval výkon Aleše Čermáka? Nejprve asistoval, potom sám skóroval...

Před Spartou netrénoval všechno do detailu a zdravotně byl na hraně, byla to pro něj nová situace. Riskovali jsme. Za jeho výkon proti Jablonci jsem rád, nebyl motorem jen běžecky, ale i kvalitou.

Před časem jste říkal, že po něm chcete, aby víc zakončoval. Nastavil jste mu gólový cíl?

Neřekli jsme si konkrétní číslo, abychom ho nelimitovali. Svou agilitou a rychlostí dokáže dát v jednom utkání i tři branky. Tak velká očekávání samozřejmě nemáme. Cením si také toho, že nám tam padl gól ze standardky. Věřím, že tohle bude naší zbraní i v nejbližších zápasech.

Vítěznou trefu si připsal Tomáš Chorý. Proč jste ho tentokrát upřednostnil před Jeanem-Davidem Beauguelem?

Rozhodnutí skládáte z několika různých detailů. Šlo i o to, že Tomáš si šanci zaslouží. Dal velmi důležitý gól a ukázal, že padnout to tam může i druhému. Je čerstvý a Bogy má za sebou náročné období. Jak fyzicky, tak psychicky. Podstatné je, že jsme kvalitní také v rotaci. Bogy přinesl kvalitu i jako střídající, tak by mužstvo mělo fungovat.

Chorý se vyvaroval disciplinárních prohřešků. Svědčí mu, když se soustředí na hru a zbytečně nefauluje?

Souhlasím. Měl proti sobě fyzicky silné protivníky, ale nevybavuju si, že by měl tentokrát nějaký incident. Už předtím jsem tvrdil, že na tom pracuje. Samozřejmě chcete, aby to šlo co nejrychleji, jde však o dlouhodobější proces. Na svoji postavu má solidní rychlost i výběr místa, umí být platný.

Po utkání vaše jméno dlouho znělo Doosan Arenou. Nepřemýšlel jste o nějakém děkovném kotoulu, které tu metal váš předchůdce Pavel Vrba?

Všichni jsme se na fanoušky velmi těšili a chtěli jsme jim dát vítěznou odměnu, což je zásluha hráčů. Trenér Vrba tu odvedl neuvěřitelnou práci a mohl si dovolit gymnastické kousky. U mě na to ještě není prostor. Není to jen o mně, ale o celém realizačním týmu. Ale třeba jednou přijde větší příležitost.

Jak se vám vůbec zamlouvá projekt nadstavby?

Pro mě je to zatím složité hodnotit. Vedení českého fotbalu chce, aby se týmy co nejvíc dostaly do evropské konfrontace. A tohle byl jeden z takových zápasů. Jako kdyby přijel třeba Hajduk Split nebo někdo podobný. Vždy musíte jít nadoraz. Když takto náročné duely zvládnete, na Evropu budete připravení, co se tempa a intenzity týče.

Teď vás čeká Slavia. Pokud nevyhrajete, ztratíte reálnou naději na titul.

Pro nás je to o to výraznější motivace. Jsem přesvědčený, že proti minulému vzájemnému zápasu se můžeme na několika postech hodně zlepšit. Dokážeme hrát líp.