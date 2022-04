Staněk nás dokáže skvěle podržet, to je super zpráva, těší kouče Bílka

Viktoria tak může nadále pomýšlet na titul, o který se popere především s pražskou Slavií.

Překvapilo vás, jak se na úvod nadstavby hrál otevřený fotbal?

Věděli jsme, že Slovácko hraje dobře. Dali jsme brzy branku, pak se soupeř dostal do několika šancí, ale třikrát nás podržel Staněk, který podal výborný výkon. Kluci hodně běhali, ale scházel nám větší klid s míčem. Nekombinovali jsme tak dobře, ale o to jsme radši, že jsme utkání zvládli. Je to důležité vítězství.

Těší vás, že se vám v týdnu podařilo rozložit zátěž, aniž byste výsledkově utrpěli?

Proti poslednímu utkání jsme sáhli ke třem změnám. Kopic měl lehký zdravotní problém, Čermák nastoupil po delší době. Jsem rád, že do toho všichni zapadli.

Udělal vám radost dominantní výkon Jindřicha Staňka?

Tady se ukazuje velikost gólmana. Protivník měl tři tutové šance a Jindra prokázal svou kvalitu. Podržel nás v momentech, kdy Slovácko hrálo dobře. Něco takového potřeboval i on. Pro nás všechny je super zpráva, že je prostě schopný nás takhle podržet.

Navíc si mohl zvýšit sebevědomí před klíčovým zápasem se Slavií, který přijde na řadu v příštím kole.

I kdyby ale tentokrát nic nechytl, tak bude na příště dobře připravený. Kvalitně trénuje. Tohle pro něj bude ale samozřejmě vzpruha a před Slavií dobrá zpráva.

K tomu má výbornou formu i Jean-David Beauguel.

V minulém zápase nastoupil v útoku od začátku Chorý a podal vynikající výkon. Beauguel teď taky, dal dvě branky. Oba jsou pro nás velmi důležití hráči.