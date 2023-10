Luckyho šťastná trefa přinesla Karvinským body, nepředcházel jí faul?

„Vyběhl jsem, chytil míč a pak jsem dostal úder do ruky a boku. Míč mi vypadl. První střelu jsme ještě zablokovali, druhou už ne,“ popsal rozhodující okamžik královéhradecký brankář Pavol Bajza.

Domníval se, že šlo o faul na něj, že ho trefil protivník. „Ale rozhodčí říkal, že do mě vrazil spoluhráč.“ Na míč se Svozilem naskakoval i Čihák. „Sám nevím, ale dostali jsme gól z ničeho a jedeme domů s nulou,“ pokračoval Bajza.

„Viděl jsem, že gólman jde ven z brány, chtěl jsem mu zákrok ztížit, ať si balon nesebere jen tak jednoduše,“ řekl karvinský stoper Jaroslav Svozil.

Zda se s někým srazil, si ani neuvědomoval. „Šel jsem do toho, aby se míč někam vykulil, což se stalo a dopadlo to super.“

Karvinský trenér Juraj Jarábek označil Svozilův souboj za klíčový. „A Ezeh výborně přečetl hru, nebyla to lehká situace. Je mladý, ale má potenciál. Už dlouho jsem neměl v týmu tak pracovité Afričany.“

Václav Kotal, trenér Hradce Králové, nedokázal vzdušný souboj Bajzy, Čiháka a Svozila, který předcházel gólu, posoudit. „Od toho je VAR (videoasistent rozhodčího). Pro mě je podstatné, že jsme dostali gól,“ prohlásil Kotal.

Dodal, že jednoznačně prováhali možnost jít do vedení. To připomněl stoprocentní příležitost Harazima, jehož vychytal karvinský brankář Dominik Holec.

„Tipl jsem stranu, kam bude střílet a vyšlo to,“ usmál se Holec. „Ale v první řadě jsem rád, že jsem mužstvu pomohl a máme tři body.“

Poděkoval mu chybující Fleišman za záchranu?

„Poděkoval, on je ten, kdo přijde první, je to super chlap, ale na hřišti je nás jedenáct a jsme tam od toho, abychom si pomáhali. Chyba se stane, v předchozích zápasech jsem ji udělal já a chalani mě podrželi. Není to o tom, abychom si děkovali, ale abychom jeden za druhého makali.“

Trenér Kotal upozornil, že Harazimovi ještě vedle nabíhal Vašulín. „Kdyby mu nahrál, dával by gól do prázdné branky, stačilo míč jen posunout vedle brankáře, ale je otázka, zda o něm věděl. Je to obrovská škoda, utkání by se vyvíjelo jinak,“ povzdechl si Václav Kotal.

„Ani si nevybavuji, že by tam byl i druhý hráč. Nebudu lhát. Ale měl (Harazim) hlavu dole, bylo vidět, že půjde sám. Vysloveně jsem si na něj počkal, zůstal jsem na nohách co nejdéle a pak šel na stranu, kterou jsem měl už dopředu vybranou,“ uvedl Dominik Holec, který v závěru vyrazil i Kodešovu ránu z dvaceti metrů k pravé tyči.

A Kučera v 89. minutě pálil do břevna...

„V závěru nás hosté přitlačili. Hradec Králové má velmi kvalitní mužstvo, všechno vrhli do útoku, aby vyrovnali. Hráli jsme pak proti pěti obráncům a pěti útočníkům,“ komentoval hektický závěr Holec.

A to Královéhradečtí od 82. minuty dohrávali bez zkušených opor Ladislava Krejčího a Václava Pilaře, kteří střídali.

„Chtěli jsme posílit útočnou fázi, takže jsme poslali na hřiště dalšího vysokého hráče, a zjednodušit hru, dostat míč rychleji do pokutového území soupeře. Měli jsme dvě tři možnosti na vyrovnání, ale bohužel jsme je neproměnili,“ konstatoval Václav Kotal.