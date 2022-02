Nechápu, proč se soupeř tak skácel, úder tam nebyl, divil se kapitán Pardubic

V šestadvacáté minutě Brazilec ve službách Pardubic Cadu rozehrává standardní situaci, po centru posílá míč na pravou stranu Emil Tischler, dostane se k němu kapitán Jan Jeřábek a dává gól. Hráči i fanoušci Pardubic se radují z vedení nad Hradcem Králové 1:0.

Jenže.

Souběžně s rozehrávkou Cadua svedl Jeřábek na hranici pokutového území souboj s Michalem Leiblem a hradecký obránce se sesunul k zemi. Rozhodčí Petřík pár chvil po oslavě gólu šel celou situaci přezkoumat na monitor, vrátil skóre na nulové hodnoty a tasil červenou pro Jeřábka.

„Nechápu, proč se Leibl tak skácel,“ divil se Jeřábek po zápase. „Po standardce mě nechtěl pustit do vápna, tak jsem se před něj snažil dostat. Zkoušel jsem se mu vysmeknout a jak jsem se přetočil, dotkl jsem se ho v obličeji, ale žádný úder tam nebyl. Na videu to vypadá, že jsem ho trefil, ale nebylo to tak,“ hájil se pardubický matador.

I v deseti byli ovšem jeho spoluhráči o poznání nebezpečnější než Hradec, Cadu zhruba deset minut před poločasem ve vyložené příležitosti pálil jen doprostřed brány, Solil zase ve druhé půl na první pohled nenápadnou střelou nadělal Fendrichovi pořádné starosti.

„Smekám před klukama, jak to v deseti zvládli,“ chválil parťáky Jeřábek, podle kterého Pardubicím nesedl jen začátek utkání. „Nechytili jsme to, trochu jsme se hledali v rozestavení, ale pak jsme přišli na to jak se pohybovat a sbírat odražené míče. Z toho pak vyústily standardky, ale gól nám bohužel nebyl uznán,“ dodal.

Votroci si asi největší šanci schovali až na samý závěr zápasu, posila z Chrudimi Petr Rybička v 76. minutě po přízemním centru zprava jen těsně minul zadní tyč.

Z jarního východočeského derby si tak oba celky odnesly po jednom bodu. Na podzim Pardubice v Mladé Boleslavi s Hradcem prohrály 0:2, bod proti němu získaly naposledy ještě ve druhé lize v červnu 2020. Na první výhru nad rivalem v novodobé historii stále čekají.