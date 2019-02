Důležitý první gól, ale uklidnil nás možná až moc, řekl Hořava

Hořava nastoupil jako podhrotový hráč, přestože obvykle hrává více stažený ve středu záložní řady. „Problém s tím ale nemám, aspoň jsme pro soupeře méně čitelní,“ prohlásil.

Dá se očekávat, že se v základní sestavě objeví i ve čtvrtek, kdy Plzeň čeká odveta pohárového utkání v Záhřebu.

Musíte být spokojen, ne? Porazili jste lídra. Jak zápas z vašeho pohledu vypadal?

Vyhráli jsme před domácími fanoušky, v první půli jsme za tím šli a zaslouženě se dostali do vedení. Ve druhém poločase jsme měli prvních patnáct minut trochu výpadek a Slavia nás zatlačila, ale naštěstí nevyrovnala.

Změnily se nějak vaše vyhlídky v boji o titul?

Doufám, že bude o co hrát až do posledního kola. Slavia má už jen o tři body víc, to je malý rozdíl.

Nastoupil jste na pozici podhrotového hráče. Jak vám post vyhovuje?

Nepřekvapilo mě to, už jsem tam hrál i druhý poločas proti Záhřebu. Nemám s tím problém, přestože nejsem úplně typická desítka a snažím se víc chodit níž do kombinace. Pokud se tam budeme víc točit, bude to pro soupeře méně čitelné.

Úvodní branku, která se ukázala nakonec jako vítězná, jste dali těsně před koncem první půle. Pomohlo vám to hodně?

To byla hrozně důležitá trefa. Takové zápasy kolikrát bývají jen o tom jediném gólu. Šli jsme do kabin a vedli, měli jsme větší klid. Nástup jsme pak nezachytili, možná byl ten klid až trochu moc velký…

Posledních deset vzájemných střetnutí se Slavií skončilo vždy výhrou domácího celku. Vidíte v tom něco víc?

Náhoda to asi není. Bývá to hodně o agresivitě a bojovnosti a mám pocit, že tým, který je před vlastními fanoušky, do toho dá vždycky o něco víc. Domácí prostředí hraje velkou roli, dělá tým sebevědomějším.