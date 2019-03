Kvalitní hra, jenže góly chybí. Nějaký šťastný padne a zlomí se to, věří Rada

Často se nestává, aby soupeř držel Viktorii na jejím hřišti v šachu větší část utkání. Jablonci se to povedlo, jenže kýžený gól nepřišel. „Na herní kvalitu musíme navázat v příštím utkání,“ přeje si Rada.

Severočeši potřebují začít nutně bodovat. Po čtyřech jarních ligových duelech mají na kontě jen čtyři body a týmy mimo elitní šestku se jim přibližují.

Stejně jako minulý týden proti Mladé Boleslavi jste opět prohráli o jednu branku.

Tentokrát to bolí víc, podali jsme ještě lepší výkon než v Boleslavi. Diktovali tempo hry a ve druhém poločase jsme domácí prakticky k ničemu nepustili. V první půli jsme trefili tyč. Co se týče herního projevu, byl to výkon, který je hodný umístění v první šestce. Mančaft má sílu.

Takže rozhodla jen produktivita?

Mrzí mě, že jsme aspoň bod neurvali, protože jsme na to měli. Chyběl nám klid ve finální fázi, kdy jsme některé situace řešili špatně. Na herní kvalitu musíme navázat v příštím utkání a přidat nějaké branky, které nás na podzim zdobily. Musíme se odrazit a věřit, že příště se nám to povede.

Co lze změnit, aby to tam začalo padat?

Musíme se při tréninku ještě víc věnovat střelbě. Nejsme jediní, kteří branky nestřílí. Pak tam nějaká šťastná padne a zlomí se to. Myslím, že sílu týmu na to máme. Chce to čas, občas to tak ve fotbale je.

Čekal jste, že s Plzní to bude pohlednější zápas?

Až na branky to bylo utkání dobré, téměř bez chyb. Postrádalo jen koření, jenže góly jsme nedali. To je jediné minus. Nechci hodnotit Plzeň, ale my hrajeme výborně, vždyť prohrál tu i Záhřeb a Slavia. Odvedli jsme hodně kvalitní výkon.

U střídaček jste se bavil s domácím generálním manažerem Šádkem. Co jste řešili?

Že ty žluté karty v závěru jsou zbytečné. Byl to férový zápas. Říkal jsem mu, že jsem jen málokdy viděl Plzeň hrát pět minut před koncem tak pomalu. Asi by to ale v její situaci dělal každý tým.

První střídání jste připravil až v 83. minutě, což je poměrně pozdě. Proč?

Viděl jsem, že mančaft šlape a není tam hluché místo. Pokud by to nefungovalo, tak bychom střídali dřív. Uvažovali jsme, že třeba vysuneme Kubistu, tím by se ale naše kombinační hra asi zhroutila. Výškou by to přes Hubníka a Pernicu zřejmě nešlo. Nechtěl jsem do sestavy zasahovat.

Jak hodnotíte výkon Trávníka? Zdá se, že po zranění optimální formu zatím hledá.

Měsíc netrénoval a je to na něm trošku vidět. Takového hráče ale potřebujete v týmu, on na sobě sám cítí to tréninkové manko. Kvůli tomu jsme ho ale jako prvního nestřídali, prostě jsme se rozhodli pro změnu. Ale některé situace řešil jinak, když byl v největším laufu.