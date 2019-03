Jablonec byl nejtěžším jarním soupeřem, uznal po těsné výhře Vrba

Kouč se rozhodl zariskovat a poslal do duelu od začátku i útočníka Jeana-Davida Beauguela, který se potýkal se zraněním a minule proti Opavě chyběl. K dispozici naopak nebyl vykartovaný Tomáš Chorý.

Plzeňského trenéra ale může těšit fakt, že početná marodka se postupně vyprazdňuje. Na lavičce už byl Jan Kopic, zlepšuje se stav Radima Řezníka.

Proti Jablonci to byla bitva, ze které vyšli Vrbovi svěřenci vítězně. O tři body se ovšem museli strachovat až do poslední minuty, protivník totiž rozhodně nepůsobil odevzdaně a domácím svou aktivitou pořádně zatápěl.

Byl to zatím nejtěžší soupeř, který v této ligové sezoně přijel do Plzně?

Na všechny podzimní zápasy si už úplně nevzpomenu, to už je dlouho. Co se týká jara, tak určitě. Potkali jsme mužstvo, které bylo velice dobře připravené a organizované, nedalo nám prostor a odehrálo hodně kvalitní utkání. Přiznejme si, že jsme měli trochu štěstí v tom, že jsme dali hned z první střely gól. Jablonec nás neustále atakoval, my ale v obraně neudělali chybu, což bylo příčinou toho, že jsme vyhráli.

Po gólu jste se ale stáhli a nechali hrát Jablonec. Jednalo se o úmyslný taktický tah?

Tak to většinou bývá, pokud se potkají vyrovnaná mužstva. Navíc v našem případě je každý bod nesmírně důležitý ve vývoji tabulky. Jsou to takové pohárové zápasy, kdy možná není tolik otevřených akcí, ale hraje se hodně disciplinovaně. Začátek utkání byl takový živější, od té branky jsme však víc hráli stažení, dobře jsme vraceli a soupeři jsme kromě jedné naší chyby v rozehrávce do ničeho nepustili. Jablonec nás však taky ne.

Poměrně brzy střídal Beauguel. Jak jste byl s jeho výkonem spokojený?

Musím prozradit, že den před zápasem ještě nebylo jisté, jestli bude vůbec schopný nastoupit, protože má zdravotní problémy a celý týden trénoval individuálně. Nešlo o to, že bychom byli nespokojení s jeho výkonem. Respektujeme jeho zdravotní stav.

Jak obtížný je pro vás start do jarní části? Přeci jen jste odehráli opravdu hodně utkání během krátkého časového úseku.

Po měsíci a půl teď dostali hráči dva dny volna. Začátek jara byl velmi náročný a výhra nad Jabloncem by nás mohla trochu uklidnit. Snad se dostaneme ještě do větší pohody. Z mého pohledu nám vstup do jara vyšel. Loni na jaře jsme byli kritizováni, takže teď nám jde hlavně o body. Ze čtyř duelů jich máme deset.

Pomalu se Plzni vracejí do hry dlouhodobě zranění. Jak moc vám to ulehčí práci?

Jsem rád, že se nám dávají hráči do kupy. Proti Spartě už navíc bude k dispozici i Chorý, který měl trest. Kádr máme velice silný. Někdy je to pro trenéra těžké, když si ale vzpomenu na poslední zápas v Opavě, tak moc nechybělo k tomu, abychom tam jeli jen v patnácti. Teď to bude příjemnější.

Na lavičce náhradníků se už objevil i Kopic. Byla možnost, že se podívá i na trávník?

Šel na střídačku i s tím, že pokud se bude zápas vyvíjet určitým směrem, tak by mohl prostor i dostat. Nakonec jsme se rozhodli pro defenzivnější hráče. Kopic už trénuje deset dní s mužstvem a nějakou pasáž by zvládl.