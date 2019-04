Žádná nabídka nepřišla, nemám co řešit, řekl Vrba ke Spartě

Vrba je po čtvrtečním odvolání Zdeňka Ščasného podle zákulisních informací jedním z hlavních kandidátů na uvolněnou pozici. Na dotaz, zda zprávy o zájmu Sparty nenarušily přípravu na závěrečný zápas základní části první ligy, reagoval: „Připadalo vám, že jsem nějak narušenej?“

Plzeňský kouč totiž po dlouhé době prožil na lavičce Viktorie poklidnější utkání. Druhý tým nejvyšší soutěže doma čtyřikrát skóroval poprvé od srpnového vítězství 6:1 nad Mladou Boleslaví.

Od té doby před vlastními fanoušky v lize Plzeň až na jednu výjimku vítězila, většinou to však bylo s rozdílem jediné branky, spoustou promarněných šancí a pořádnou porcí nervů.

Před nadstavbou se tak pro úřadujícího mistra jedná o vítané uklidnění a zvednutí sebevědomí.

Po poločase jste vedli o tři branky a bylo téměř rozhodnuto. Jak jste si poklidný duel užil?

Dukla přijela hrát otevřený fotbal, podle toho to vypadalo. Podle skóre mohl zápas jako klidný působit, ale soupeř velice dobře kombinoval, byl aktivní. Pro diváka to bylo určitě zajímavé. Výsledek je možná pro Duklu krutý, ale chci ji za předvedenou hru pochválit.

Základní část tak končíte na druhém místě se 68 body. Berete to jako úspěch?

Získali jsme o dva body víc než loni, kdy jsme byli mistry. Tentokrát to na výhru v základní části nestačí, protože Slavia byla mimořádně úspěšná a má čtyřbodový náskok. Nebylo to ale úplně špatné a doufám, že nadstavba bude ještě lepší.

Na smazání manka máte teď pět zápasů. Je to pro vás dosažitelné?

V klasickém ligovém systému by čtyři body byly moc, ale potkáme se s těmi nejlepšími mužstvy a každý může porazit každého. Slavia to má ve svých rukou a náskok je to velký, klidně však může ještě rozhodovat až poslední zápas. Snad to trošku zdramatizujeme.

Zvolil jste trochu netradičně rozestavení se dvěma útočníky - Chorým a Beauguelem. Proč k tomu došlo?

Vycházeli jsme z toho, co jsme předvedli minule v Příbrami (1:1). Tam někteří nehráli dobře, tak jsme to chtěli trochu změnit a chodit ve větším počtu do pokutového území. Na to, kolik jsme si vytvořili šancí, jsme mohli dát Dukle branek ještě víc. S výsledkem jsem spokojený, přesto by ale mohli být útočníci gólově výraznější.



Existuje možnost, že se v nadstavbě vrátí do hry z operace se zotavující Krmenčík?

S Krmenčíkem nepůjdeme do žádného rizika, dokud nedostane jasný souhlas lékařů. A další zranění? Kolář už se s námi připravuje, hrál i za juniorku a mohl by být v pořádku. Čermák má natržený postranní vaz, měl dva týdny klid a zapojí se do tréninku.