Liga mistrů skvělá, v domácí soutěži to bylo slušné, hodnotí Vrba sezonu

dnes 8:59

Úspěšná, či neúspěšná sezona? Fotbalisté Plzně titul ve Fortuna lize neobhájili, zato mají za sebou poměrně vydařené působení v Lize mistrů, v pohárech vydrželi až do jara. „Byly to úžasné zápasy. Slavii to snad v lize znepříjemníme příště ještě víc než tentokrát,“ varoval nového šampiona trenér Pavel Vrba.

Cíl je v posledních letech na západě Čech stále stejný – zisk ligového titulu. A to se tentokrát nepovedlo. Viktoria šla do nadstavby se čtyřbodovým mankem na Slavii. Góly stříleli stopeři po rohových kopech Ztrátu téměř smazala, v klíčovém vzájemném duelu však v Edenu prohrála, čímž se její naděje na celkové prvenství rozplynuly. V tabulce končí druhá. Sezona zakončila v neděli remízou 1:1 s Ostravou. „Nebylo to špatné, Slavii jsme dokázali konkurovat až do konce. Mrzí nás, že ten rozhodující zápas jsme prohráli, ale soupeř hrál dobře a přeju mu, ať je stejně úspěšný i v příští sezoně v evropských pohárech,“ uznal sportovně zasloužený triumf konkurenta Vrba. Právě Slavia uštědřila Plzni nejtěžší porážku. Kromě zmíněného utkání v nadstavbě porazila na podzim v té době ještě úřadujícího mistra krutě 4:0. Stejně pak Viktoria podlehla i pražské Spartě, té však následně potupu totožným výsledkem oplatila.

Na působení v Lize mistrů, kam se kvalifikovala jako český šampion, si Plzeň stěžovat nemůže. Na půdě Realu Madrid sahala po bodech, porazila CSKA Moskva i AS Řím, ze třetího místa prošla do vyřazovacích bojů Evropské ligy. „Uhráli jsme sedm bodů, což je obrovský úspěch. Byly to úžasné zápasy,“ vzpomínal Vrba. „Většinou se všechno hodnotí po ekonomické stránce, takže v tomhle směru byla sezona pro nás hodně zajímavá. Myslím, že spousta médií by byla ráda, kdyby skončila v takovém plusu jako my,“ usmíval se. Fotogalerie Plzeň - Ostrava 1:1 Zobrazit fotogalerii Přes léto zřejmě dojde v Plzni k velkým změnám. Už je jasné, že klub posílí obránce Adam Hloušek (Legie Varšava) a záložník Lukáš Kalvach (Sigma Olomouc), to však zřejmě není vše. „Podle informací, které mám, dorazí ještě minimálně dva hráči. Spousta jmen je otevřených. Mělo by se nám podařit dotáhnout dva rozjednané ofenzivní fotbalisty,“ poodhalil plány plzeňský kouč. Kdo naopak Viktorii opustí? Smlouva končí Milanu Petrželovi, kariéru uzavřel Marek Bakoš, čeká se odchod Ubonga Ekpaie, který nezapadl do kabiny a nepřesvědčil ani herně. Co bude s Danielem Kolářem, jenž téměř osm měsíců absentoval? A spokojí se Matúš Kozáčik s rolí brankářské dvojky? „Je dost pravděpodobné, že se kádr změní. Vypadá to na hodně velký přetlak. Na základě toho, kolik hráčů nakonec opravdu dorazí, budeme mužstvo zužovat. Uvidí se v následujících čtrnácti dnech,“ prohlásil Vrba.