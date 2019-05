Rada protestoval, skončil na tribuně. Nic sprostého jsem neřekl, hájí se

Rada tedy usedl na schody vedoucí k hlavní tribuně plzeňského stadionu a sledoval, jak Jablonec postupně dobře rozehrané utkání ztrácí. Přestože ještě necelých deset minut před koncem Severočeši vedli, odjížděli s prázdnou.

Situace je pro jablonecké hráče o to nepříjemnější, že pražská Sparta v sobotu zvítězila nad Baníkem 3:0 a navýšila svůj náskok v boji o třetí místo na devět bodů.

VIDEO: Rozhovor s Doležalem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Sahali jste po třech bodech, nakonec je z toho porážka. Jaký je to pocit?

Hodně hořký. Do zápasu jsme vstoupili dobře, byli jsme hodně aktivní. Domácí si nemohli vytvořit šanci, my se navíc dostali do vedení. I ve druhé půli jsme měli tři stoprocentní brankové příležitosti, které jsme ale bohužel neproměnili.

Prolomili jste střeleckou smůlu, předtím jste na hřištích soupeřů neskórovali pětkrát v řadě. Přesto je jedna branka z tolika šancí málo, že?

Každý zápas máme hodně šancí, ale góly nedáváme. Je to pro nás hodně bolestivé. Pořád čtu, že jsme nedali pět utkání branku, ale nikdo nepíše, že máme jeden z nejlepších útoků. V loňské sezoně jsme to tam občas dotlačili třeba i trochu nefotbalově, ale padlo to tam, což nám teď chybí. Pracujeme na tom, trénujeme, ale je to takový kolovrátek.

Ještě v průběhu první půle vás sudí Berka vykázal na tribunu. O co tam přesně šlo?

Nelíbil se mi zákrok na Holeše, když šel sám na bránu, ale rozhodčí faul neodpískal a ještě dělal, že snad náš hráč simuloval. To mě trošku rozčílilo a řekl jsem mu, že tohle by měl vidět. No a šel jsem na tribunu. Nic sprostého jsem mu neřekl. Jestli mě předvolá disciplinárka, tak to tam vysvětlím.

Myslíte, že jste mužstvu u postranní čáry chyběl?

Hráči vědí, co mají hrát. Nejsem první ani poslední vykázaný trenér a navíc jsou tam asistenti. Kluci chtěli zvítězit, bojovali naplno a na neproměněné šance by nemělo vliv, kdybych na střídačce byl.

VIDEO: Rozhovor s Karlem Kratochvílem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

A že těch promarněných bylo hodně...

Když takové příležitosti nezužitkujete, přijde trest. Takhle před koncem to navíc mrzí dvojnásob. Ze čtyř šancí bychom měli aspoň jednu proměnit.