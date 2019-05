Nebyli jsme lepší, o to je výhra cennější, těší kouče Vrbu po obratu

Na Slavii tak Viktoria aktuálně ztrácí dva body a Vrba ví, že nadcházející vzájemný duel bude zřejmě rozhodující. „Kdo zvítězí, udělá ohromný krok k titulu,“ prohlásil.

Situace pro Západočechy ale mohla být daleko horší. Proti Jablonci dlouho prohrávali a byli horším celkem. Vrba u lavičky běsnil, chvílemi se držel za hlavu a nebál se sáhnout ke střídání ještě v prvním poločase.

Taktické tahy mu vyšly, především nasazení Kayamby se ukázalo jako rozhodující. Pokud tedy Plzeň v neděli v Edenu vyhraje, půjde do čela.

Dá se říct, že jste přežili vlastní smrt?

Je to pravda. Byli jsme už zakopaní tři metry v zemi, ale vyškrábali jsme se zpátky nahoru, vytáhli jsme nejprve hlavu, pak i tělo a nohy a v posledních deseti minutách jsme to zachránili.

Co bylo klíčové pro to, abyste ještě dokázali duel zvrátit ve váš prospěch?

Jablonec byl lepším mužstvem, měl spoustu šancí. Měli jsme několikrát štěstí, kdyby dal soupeř druhou branku, tak byl asi konec. Nám pomohla střídání. Bakoš přinesl zkušenost a Kayamba to hodně oživil, byl u obou gólů. Ve finální fázi jsme měli dostatek hráčů ve vápně, to asi rozhodlo.

Mluvil jste o přínosu Kayamby, ten přitom už v základu nenastupuje tak často, jako když do mužstva přišel.

V některých utkání hrál dobře, pak byl v útlumu. Noví hráči v týmech obecně mívají velký nástup, pak dostanou takovou facku, ale poté se opět zlepšují. Tentokrát strašně pomohl nám i sobě.

Střední obránci Pernica s Hejdou nepůsobili zrovna jistě. Jak byste jejich výkon zhodnotil?

Když chcete kombinovat, tak se stopeři nesmějí bát a rozehrávat. Chceme od nich asi víc, u mužstev v horních patrech tabulky je tohle hodně důležité. Nemyslím si ale, že jsme zaostávali vinou stoperů. Byla tam spousta hráčů ve středu pole a na hrotu, kteří měli být účelnější a efektivnější, samozřejmě i křídla měla útočníky víc zásobovat. Kayamba dal za patnáct minut možná víc centrů, než ostatní za celý zápas.

Hodně znát byla absence kapitána Hubníka. Bude připravený na veledůležitý souboj na půdě Slavie, který vás čeká za týden?

Má problémy s palcem na noze. Není zlomený, jen naražený. Zkoušel to celý týden, ale stále není úplně stoprocentní, takže uvidíme, jestli bude proti Slavii k dispozici.

Jak velkou vzpruhou je takový triumf v utkání, kdy se mužstvu nedaří?

Výhra je to hodně důležitá. Obrovská výhoda, protože kdo zápas se Slavií ovládne, udělá ohromný krok k titulu. Čeká nás klíčové utkání možná celé sezony, navíc když jsme se dostali na dostřel. Slavia je favorit, hraje v domácím prostředí a má náskok. Pro mě je obrovské plus, že jsme utkání zlomili, přestože jsme nebyli lepší.

Zamotali vám hráči svými výkony hlavu při tvorbě sestavy? Ať už negativně, či pozitivně...

Už nejsme mužstvem, které hraje ve dvanácti nebo třinácti lidech. Média to často kritizovala, ale já jsem s tím byl maximálně spokojený, protože jsem vždycky týden dopředu měl jasno, v jakém složení nastoupíme. Teď ale sám nevím, zvlášť po tomhle zápase.