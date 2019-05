Třetí místo jisté, přesto Horňák toužil vyhrát: Sparta nemůže vypustit nic

Přestože už bylo jasné, že Sparta obsadí konečné třetí místo, poslal Horňák do hry možná to nejlepší, co měl k dispozici. Vrátil do sestavy Kangu, zahrál si také Tetteh.

Ví, že ve Spartě se porážky neodpouští ani v případě, kdy nemají na postavení v tabulce vliv. Tentokrát mu tahy vyšly, přestože duel diváky nenadchl. Utkání navíc narušil domácí kotel zakázanou pyrotechnikou, kvůli které muselo být na pár minut přerušeno. I to se na kvalitě podepsalo.



Tempo zápasu nebylo vysoké, ani atmosféra nenadchla. Charakterizuje to tak trochu celou sezonu v podání Sparty?

To musím potvrdit. První poločas jsme nezačali vůbec špatně, drželi jsme míč, soupeře jsme do šancí nepouštěli. Atmosféra ale asi zapříčinila, jak utkání vypadalo. Postrádalo to fanouškovství, nelíbilo se nám to.

Na rozdíl od minulého utkání v Plzni, kdy jste prohráli 0:4, nedostal v základní sestavě šanci mladý stoper Plechatý, přestože Spartě už třetí místo nikdo nevezme. Proč?

Chtěl jsem uspět, zvítězit. Proto jsme zvolili spíš zkušenější obranu než stoperskou dvojici s Plechatým. A zápas nám vyšel. Rozhodně jsme to ale neudělali kvůli tomu, že by nám třeba Plechatý minule prohrál zápas, tak to nebylo.

Naopak se do základu vrátil Kanga. Co vás k tomuto tahu vedlo?

Chtěli jsme zrychlit hru, v Plzni se nám totiž v tomhle ohledu nedařilo. Kanga je konstruktivní fotbalista, umí dát dobrou dlouhou přihrávku, s tímto závěrem jsme ho tam dali. Pětatřicet minut nám to vycházelo, ale pak jsme od toho upustili.



Sezonu zakončíte derby s mistrovskou Slavií. Dá se očekávat nějaká výraznější rotace? Dostanou mladší hráči příležitost?

Je to jedna z možností, ale pořád jsme ve Spartě, kde nelze vypustit žádný zápas. Ani podcenit. Zatím jsme o téhle variantě nestačili popřemýšlet.

Doma jste s těmi nejlepšími českými mužstvy v tomto ročníku neprohráli, zato venku je to slabší. Čím to?

Nemáme tolik zkušený tým jako ti v tabulce před námi. Jsme v tomto ohledu takoví křehcí. Doma soupeře dokážeme přitlačit, hrajeme s entuziasmem, ale venku nám to chybělo. Máme v sestavě mladé hráče, tomu bych to přičítal.