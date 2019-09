Trpělivost se nám vyplatila. Nakonec jsme byli šťastnější, přiznal Vrba

Nerozhodila jej ani poločasová potyčka s trenérským oponentem Petrem Radou, se kterým se pošťuchovali před odchodem do kabin. Nakonec s radostí sledoval, jak Plzeň přidává další tři body do tabulky.

Diváky zápas bavil, ale pro trenéry to muselo být psychicky hodně náročné...

Uvidíme, co se dočtu v novinách, ale myslím si, že to bylo nadstandardní utkání a obě mužstva hrála velice dobře. Bylo tam strašně moc zajímavých momentů. Já si obrovsky cením toho, že jsme dvakrát dotáhli a nakonec otočili výsledek. Bylo to zajímavé střetnutí.

Je pro vás vítězství o to cennější, že přišlo s konkurentem v tabulce a navíc v oslabení?

Pro nás je každá výhra cenná a je jedno, jestli s Jabloncem, nebo s Opavou. Ale zase porovnávat kvalitu většiny ostatních mužstev v lize s Jabloncem by asi byla troufalost, protože hraje o poháry a šlo o přímou konfrontaci o nejvyšší příčky. To, že my jsme měli nakonec trošku víc štěstí, už tak někdy u fotbalu bývá.

Duel byl hodně emotivní a o poločase jste se dokonce mezi střídačkami pošťuchoval s jabloneckým trenérem Petrem Radou. O co šlo?

S panem Radou jsem si vykládal, že je to výborný zápas a ať to tak pokračuje i ve druhém poločase.

Jak se vám zamlouvaly výstavní rány Lukáše Kalvacha a Jana Kopice?

Hodnotit tyhle branky je příjemné, protože nám pomohly k tomu, abychom utkání otočili. Hlavně si ale cením způsobu hry. Kombinovali jsme a byli jsme aktivní a trpěliví, což se nám pak vyplatilo. Týmy ukázaly, že umí hrát fotbal a že patří tam, kde momentálně v tabulce jsou.

Kalvach se krásně trefil už v Teplicích. Tlačíte jej od té doby víc do zakončení?

Vidíte, že všichni hráči se snaží zapojovat do útočné fáze a není to o nějakém nakopávání. Snažíme se hrát kombinačně, chceme se prosazovat právě i přes ty, kteří mají teoreticky více defenzivních povinností. Je jedno, kdo ten gól dá. Důležité je, že se do finální fáze dostávají.

Pár minut před koncem se do šance řítil hostující Martin Doležal, ale Lukáš Hejda jej zastavil za cenu červené karty. Pochválíte ho, nebo pokáráte?

Já si hlavně myslím, že při soubojích s Doležalem musíme být tak postavení, aby sbírali druhé balony. Tam nastala jiná chyba, nebyli jsme obklopení. Pak přišla ta brejková situace, kterou Lukáš řešil takhle. Je to akce, kterou bychom měli přečíst a nedovolit, aby vůbec vznikla.

Proč se v nominaci vůbec neobjevil Aleš Čermák?

Bohužel se u něj obnovilo zranění kolena a nevypadá to dobře, asi bude chvíli marodit. Jak dlouho ale říkat nebudu, protože někdy to pak berete osobně, když najednou ten hráč nastoupí.

A kapitán Hubník? O víkendu už hrál za rezervu.

Od konce nadstavbové části se vždycky na chvíli uzdravil, ale pak zase začal marodit. Chtěli jsme, aby něco odehrál, protože dlouho neměl zápasovou zátěž. Ukázalo se, že vydržel. I na základě toho uvidíme, jestli zasáhne do dalších duelů A mužstva.

Jste rád, že už se mužstvo vrátilo ke klasickému cyklu s jedním zápasem týdně?

Nestěžuji si, ale osobně si myslím, že pokud víme, že budeme hrát náročné kvalifikační utkání o Ligu mistrů nebo Evropskou ligu, kdy se hraje každý týden zápas, tak by se mohlo vložit třeba nějaké utkání domácího poháru a udělat těm mančaftům klasický týden. V devětadvaceti dnech jsme hráli devět utkání, k tomu navíc cestování. Když postoupíme, tak přineseme peníze a můžeme si třeba dovolit koupit nějaké hráče. Svaz by o tom měl přemýšlet, protože o přímý postup se hraje jednou za pět nebo deset let. Bylo to hodně náročné a byla by obrovská výhoda, kdybychom mohli trochu potrénovat a zregenerovat.