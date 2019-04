Jak hraje Slavia, mi je jedno, říká plzeňský Vrba a spílá ofenzivě

Dobře si vzpomíná na podzimní střetnutí na západě Čech, které také skončilo nerozhodně. „Ale tenkrát jsme měli větší převahu,“ připustil.

Vyrovnání zařídil domácím Matoušek, který u Litavky hostuje ze Slavie, přímým konkurentem Plzně v boji o titul. Podle Vrby už svou kvalitou Příbram přerostl.

Co bylo tedy špatně? Start vypadal z vaší strany nadějně.

Zápas byl spíš bojovný než kvalitní. Vstoupili jsme do něj tak, jak jsme chtěli. Dali jsme gól, vedli jsme, ale pak Příbram po naší hrubé chybě z brejku vyrovnala. Od té doby to bylo nahoru dolů, ale pak tam snad

kromě Kovaříka neměl nikdo vyloženou příležitost.

Je pro vás potěšující aspoň to, že ztratily i další celky ze špičky?

Jak hraje Sparta nebo Slavia, pro mě útěchou není. Je mi to celkem jedno.

Spíš ve mně vře to, že jsme tu nevyhráli, protože myslím, že bychom měli.

Co scházelo k tomu, abyste si z Příbrami tři body nakonec odvezli?

Je to o schopnostech ofenzivních hráčů se víc prosazovat. Z mého pohledu

v tom zaostáváme, třeba v situacích jeden na jednoho. Bohužel Matoušek

byl v tomhle ohledu lepší než naši fotbalisté. Převyšuje Příbram a už tu asi nebude mít po sezoně co dělat. Ale to je na rozhodnutí Slavie, do toho nechci mluvit.

Stejně jako na podzim v Plzni tedy skončilo vzájemné střetnutí remízou.

Ale bylo to trochu jiné utkání, na podzim jsme měli větší převahu. Byla to naše

jediná domácí ztráta v sezoně. Tentokrát to bylo vyrovnané, pykali jsme za

hrubou chybu v rozehrávce a soupeř neměl důvod se pouštět do nějakého

většího dobrodružství.

Po vleklém zranění se vrací Daniel Kolář, už nastoupil za juniorku. Je šance, že se ještě do konce sezony ukáže i v sestavě áčka?

Ještě nás čeká šest kol, to je dost dlouhá doba. Uvidíme, jak bude vypadat,

nastoupil však teď asi po půl roce. V tréninku teď v týdnu ještě nebyl

stoprocentně fit.