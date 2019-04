Skuhravý: Mohli jsme čekat na smrt. Ale chtěli jsme to Slavii znepříjemnit

Fotbalisté Dukly zápas dobře odstartovali: ve třetí minutě utkání se hnal do nadějného protiútoku Lukáš Holík, jenže svou šanci proměnit nedokázal. „Úvod zápasu byl z naší strany zajímavý, měli jsme dost sebevědomí v kombinaci,“ myslel si Skuhravý.

Jenže to byli slávisté, kdo jako první vstřelil branku. „První gól byl v zápase zlomový. Ta smršť, která po něm nastala, byla pro nás hodně krutá,“ popisoval trenér další dva slávistické góly, které následovaly zanedlouho poté.

Je pro vás výsledek 1:5 až příliš krutý?

Myslím si, že krutý je proto, že jsme hráli se Slavií dobrou partii. V kontextu výsledku to může být zvláštní vyjádření, ale až začneme proměňovat příležitosti, které měl například Lukáš Holík, tak budeme lepší.

Do šaten jste šli za stavu 0:3, co jste říkal hráčům?

Bylo to hodně citlivé, kdybych měl pocit, že na hráče musím křičet, tak bych to klidně udělal, ale prostě jsme se jen bavili o tom, proč jsme góly dostali. Z mé strany byl poté vstup do druhého poločasu opět zajímavý.

Jenže to byla znovu Slavia, kdo ve druhé části skóroval jako první.

Opět se projevila obrovská kvalita Slavie, zase jsme dostali razítko. Mohli jsme se na to vykašlat, ale naši hráči si pořád šli za vstřeleným gólem. U nás je to o tom, jestli hráči budou naší taktice věřit, protože přesně z této situace vznikají hráči jako Součkové, Doumbiové, Douděrové.

V sestavě nastupuje několik mladých hráčů. Jak byste zhodnotil jejich výkony?

Hráčům nemám moc co vytknout. Teda kromě několika taktických věcí do defenzivy, které ale na druhou stranu samozřejmě rozhodují. Myslím si, že se za výkon hráči nemusí stydět. Věřím tomu, že až uděláme rozbor a znovu je přesvědčím o tom, že to takhle může fungovat, tak nás to posune dál.

Jak boj o záchranu zvládá například 20letý Mohamed Doumbia?

Zabrzdilo ho zranění, čtyři měsíce měl problémy se zády. Je to typ fotbalisty, kterému je jedno, jestli hraje proti Slavii, nebo jestli hraje na písku. Prostě Doumbia hraje fotbal. Samozřejmě mě trochu mrzí situace před třetím gólem, protože tam byl špatně, ale to je proto, že je pořád mladý. Ale on je jeden z těch hráčů, kteří způsobu hry, jakým se chceme prezentovat, věří.

Proti Slavii jste dostali už třetí červenou kartu v řadě. Projevuje se boj o záchranu na psychice týmu?

Jako hráč jsem hrál o záchranu a vím, že to není úplně jednoduchá situace. U Jana Holendy mě červená karta mrzí proto, že proti Opavě a i proti Slavii odehrál výborné zápasy. Samozřejmě je to určitě míra frustrace. Budeme to muset řešit, ale na druhou stranu to dokážu pochopit.

V tabulce zůstáváte na posledním místě, s čím půjdete do posledních zápasů základní části (Jablonec, Mladá Boleslav, Plzeň) a nadstavby?

Naší hlavní motivací je samozřejmě se zachránit, protože na to máme. To, co jsme dneska předvedli se Slavií, a teď kašlu na výsledek, mělo parametry.