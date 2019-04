Pro Duklu kruté, zlepšili jsme se až po půli, přiznává kouč Trpišovský

Před čtvrtečním očekáváným duelem v Evropské lize proti londýnskému gigantu tak Slavia aspoň trochu pošetřila síly, protože k výhře nakročila třemi góly už v první půli.

Kouč Trpišovský si tak mohl dovolit stáhnout své opory ze hřiště dřív a dopřát jim trochu odpočinku v náročném programu. Přesto nebyl s výkonem stoprocentně spokojený a pro soupeře našel i přes jednoznačný výsledek slova chvály.

Duel jste rozhodli už do přestávky, přesto domácí měli v úvodu pár nebezpečných situací a chvíli vám trvalo, než jste se dostali do hry.

První poločas byl pro Duklu krutý, do zápasu jsme nevstoupili úplně nejpřesněji, hodně jsme kazili a pouštěli jsme soupeře do brejkových situací. Vysvobodila nás krásná akce Škody s Masopustem, to nám hodně pomohlo. Celkově to byl zajímavý fotbal, chtěli jsme přidávat další branky, domácí také útočili, za to byli odměnění aspoň tím jedním zaslouženým gólem. Z prvních třech střel jsme dali tři góly, paradoxně šel ale náš výkon ve druhé půli nahoru.

Do sestavy se v lize po zranění vrátil Ševčík. Existuje možnost, že ve čtvrtek naskočí proti Chelsea?

Dali jsme ho na hřiště proto, aby se co nejdříve rozehrál a dostal se do toho. Proti Chelsea nám bude chybět potrestaný Tomáš Souček a hráče do středu zálohy budeme potřebovat, navíc zápasy jdou strašně rychle za sebou, spousta cestování… Pro nás je důležité, že se vrátil a mohl během pěti dnů zasáhnout do dvou duelů. Ukázal, že je dobrý fotbalista a má přímočarost, která nám občas chybí.

Bořila, Masopusta i Škodu jste střídal poměrně brzy. Důvod?

Souvisela s nadcházejícím programem. Lukáš Masopust hraje v obrovské intenzitě a déle se z toho dostává, Honza Bořil má navíc sedm žlutých, takže střídání bylo i trošku preventivní. Kombinace toho, aby si nejvytíženější hráči odpočinuli a ti další se zase dostali na hřiště.

Výborný výkon předvedl Hušbauer, ke dvěma trefám přidal i jednu asistenci, v Evropské lize ale příliš nenastupuje. Jaká je jeho pozice v kádru?

Je škoda, že rozhodčí nakonec po přezkoumávání pro nás nenařídil penaltu, protože jsme trochu doufali, že by mohl případně zkompletovat hattrick a mít čtyři body. Bylo by to hezké, úplně jako Ovečkin. Pro nás je nesmírně důležitý a pořád to dokazuje. V Evropské lize je variant víc. Uvidíme, jak to poskládáme. Určitě to není tak, že s ním počítáme jen pro jednu soutěž.

Juliska, stadion fotbalistů Dukly Praha, během ligového duelu se Slavií.

Hned několik členů vašeho mužstva bylo v karetním ohrožení, zvažoval jste nějak jejich případné vynechání ze sestavy s výhledem na příští kolo, kdy vás čeká Sparta?

Vůbec. Myslel jsem na to až v průběhu zápasu, potřebovali jsme jej prostě zvládnout. Když nám nějaký vykartovaný hráč vypadne, tak tam prostě půjde jiný. S tím vůbec nespekulujeme. Soustředíme se vždy na nejbližší utkání.

Teď už přepnete na Chelsea, která odehraje svůj ligový duel až v pondělí. Může být pro ni kratší čas na regeneraci výraznou nevýhodou?

Ne, hodně hráče točí, navíc pak je čeká Liverpool, takže budou rotovat. Třeba se budu mýlit, ale myslím, že spousta těch, kteří v pondělí nastoupí, pak proti nám hrát nebudou. Ne že by otočili celou jedenáctku, ale sáhnou do toho trochu víc. Program mají ještě nabitější než my.