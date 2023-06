Pardubice mají první posilu, co Nita? Šéf vysvětluje cenu permic i konec trenéra

Jsou to necelé dva týdny, co fotbalisté Pardubic v baráži s Příbramí uhájili prvoligovou příslušnost. Hráči dostali zasloužené volno, k přípravě se sejdou až v pondělí 26. června. Dovolená se však rozhodně netýká klubového vedení. Sportovní ředitel Pardubic Vít Zavřel již má plné ruce práce se stavbou kádru pro příští sezonu. V rozhovoru pro iDNES.cz potvrdil i první „upečený“ přestup.

„S majitelem Jablonce Miroslavem Peltou jsme domluvení na přestupové částce ohledně obránce Michala Surzyna a řešíme pro něj víceletý kontrakt. Ve čtvrtek mám ještě v Praze schůzku s jeho agentem, ale i Michal už s návratem do Pardubic souhlasil a je to víceméně hotová věc,“ uvedl Zavřel.

Máte v tuto chvíli dojednané i něco jiného?

Bohužel ne, chybí nám ten týden, ve kterém jsme hráli baráž. S Martinem Shejbalem (sportovní manažer klubu) jsme sice chtěli všechny příchody řešit podstatně dříve, ale nebyli jsme pro nikoho partnerem. Nevědělo se, jestli se zachráníme v lize, takže se s námi moc nikdo nebavil. Víme jen, že nám končí některé hostovačky, u dalších naopak řešíme, aby pokračovaly.

Kdo odejde?

Z Eura U21 se nevrátí stopeři Robin Hranáč a Tomáš Vlček, se kterými počítají jejich mateřská Plzeň, respektive Slavia. Oba kluby navíc mají konkrétně na tyto dva kluky velké nabídky, takže tam nemáme šanci. Je to pro nás velké oslabení, ale za oba už řešíme náhrady. Zase přijdou mladí hráči, které si vyžádali sami trenéři. Věřím, že vzadu budeme znovu silní.

Týmy krouží i kolem kmenových středních záložníků Michala Hlavatého a Dominika Janoška.

Můžu potvrdit, že o Dominika Janoška je zájem, ale uvědomujeme si, že jde o našeho důležitého hráče a chceme, aby zůstal. Uvidíme. Pravda je, že když se ozve někdo z top trojky (Sparta, Slavia, Plzeň), nebo ze zahraničí, tak s tím neuděláte nic. Tenhle sen mají kluci odmala a můžete jim naslibovat hory doly. Že jim třeba bude Perníček (maskot klubu) večer uspávat děti, ale stejně půjdou. Takhle to je.

Co brankář Florin Nita?

Proběhlo osobní jednání a má od nás poměrně zajímavou nabídku, na kterou reagoval ještě v pondělí večer prostřednictvím e-mailu. Je to v jednání, ale víme, že má víc možností. Rozhodnuto bude brzy, ale v tuhle chvíli neumím odpovědět jak. Kdyby to nedopadlo, tak máme připravenou záložní variantu.

Kolovaly různé spekulace o způsobu financování Nitovy smlouvy.

Říkalo se, že se o něj přihlásili sponzoři, ale to není pravda. Žádná taková nabídka nepřišla, klub si udělal rozvahu a řekli jsme si, jaké peníze jsme na něj schopni uvolnit. Byl to pro nás klíčový hráč v boji o záchranu, ale víme, že jeho ambice jsou možná jinde a do Pardubic přišel, aby byl na očích. Aby mohl urvat poslední velké angažmá. Je to jen na něm.

Sportovní ředitel FK Pardubice Vít Zavřel (vlevo) s generálním sekretářem klubu Lukášem Ouředníkem.

Jak se vůbec seběhlo, že přišel do Pardubic? Na první pohled neuvěřitelný počin.

Byla to především záležitost Radka Kováče (trenér A týmu). Ten se na Spartě ptal ohledně gólmanů a padlo jméno Florina. Já tomu moc nevěřil, ale Radek se do toho opravdu položil. Řešil to s Tomášem Rosickým (sportovní ředitel Sparty) i se samotným hráčem a když viděl, že dohoda by mohla vzniknout, tak už bylo jenom na mně, abych domluvil spolufinancování. V pátek ráno jsme transfer začali řešit a večer bylo hotovo.

Jak těžké bylo přesvědčit Spartu, aby vám posílala peníze na téměř celý Nitův plat?

Vždy to záleží na konkrétní situaci. Sparta viděla, že Florin má poslední šanci dostat se do provozní teploty, takže mu nechtěla bránit. Tohle je hodně individuální.

Pojďme do útoku. Pokračuje nepostradatelný Pavel Černý, ale shodneme se na tom, že je potřeba gólový hráč. Fanoušci řešili jména jako Stanislav Tecl, Jakub Řezníček nebo Tomáš Wágner, jsou i ve vašem hledáčku?

Na Tecla jsme se ptali, ale ten bude mít ve Slavii podobnou roli jako u nás Honza Jeřábek. Řezníčka bychom brali všichni, ale to taky není téma, protože má silné vazby v Brně a do budoucna tam s ním počítají na manažerskou funkci. A Wágner? Typově stejný hráč jako Pavel Černý, ale Pavel je na tom lépe pohybově. Hodně mě to překvapilo, protože víme kolik dal Wágner gólů ve druhé lize (17 za 22 zápasů). Když jsme ho pak viděli osobně v konfrontaci s našimi stopery, tak neobstál.

Co třeba Lukáš Juliš? Měli jste zájem, byť se vrací do Olomouce?

S Lukášem jsme jednali týden co týden už v lednu. Pořád se říkalo, že ještě máme počkat a nakonec skončil na Ibize, což jsme mu přáli. Před dvěma týdny jsem ale znovu mluvil s jeho agentem a ten mi řekl, že se rozhodne do 15. června. Lukáš chtěl zůstat ve Španělsku a kdyby se to nepovedlo, tak že si vezme ještě další dva týdny na jiné zahraničí. A pak jsem si přečetl, že jde do Olomouce. Je to pro mě zklamání, protože jsme nedostali ani šanci jednat, ale beru to jako uzavřenou věc.

Jak je složité každého půl roku budovat kádr od základů?

Jsme mladý klub a s touhle rolí počítáme. Společně se Slavií a se Spartou máme nejlepší mládež v republice. V lize dorostu jsme loni skončili třetí a letos druzí, což není náhoda. Víme, že nám zespodu rostou nové naděje, ale kluci potřebují dozrát a nic nemůžeme uspěchat. Věřím, že nás v áčku čeká velká kvalita a v budoucnu budeme mít co nejméně hráčů na hostování, jenže všechno má svůj čas. Teď jsme v určitém mezidobí a musíme dozrát.

Zaznělo jméno Jana Jeřábka. Co tedy jeho pokračování?

Jednám s ním o roli v B týmu. Představoval bych si podobnou, jakou měl třeba Lukáš Vácha v béčku Sparty. Mentor a prodloužená ruka trenérů, která naskočí v první lize, když bude potřeba. Naše rezerva v loňské sezoně trpěla. Celý rok jsme měli problémy v první lize. Dlouhodobě se zranili právě Jeřábek s Tomášem Solilem, taky jsme nepočítali se zpětným odkupem Filipa Čiháka do Plzně... Najednou se nám rozpadla osa týmu a potřebovali jsme ho doplnit. Bylo to právě na úkor B týmu, pro příští sezonu ho chceme širší.

Bolí u Jeřábka stále hodně, že celou kariéru čekal na stadion a kvůli zranění na něm zatím hrál jen pár minut?

Takové jsou zkrátka osudy. Věřím, že Honza na novém stadionu ještě několikrát vyběhne, ale věk prostě nezastavíte. V devětatřiceti letech prodělal jedno z nejtěžších zranění, které vůbec může fotbalistu potkat, a když v tomhle věku tři čtvrtě roku nehrajete fotbal, tak ztrácíte rychlost a všechno. To je dané.

Pojďme zaspekulovat. Co by pro Pardubice znamenal pád do druhé ligy, kromě toho, že by přišel o pozici při vyjednávání o hráčích?

Když se otevřel stadion a viděli jsme, že máme na každé kolo vyprodáno, tak se nám splnil sen. Zároveň jsme ale začali cítit velkou společenskou zodpovědnost. Kdybychom spadli, tak bychom čelili velkému tlaku, že do stadionu se investovaly obrovské peníze a druhá liga je pro něj málo. Taky by byli zklamaní naši fanoušci. Situace byla složitější, než v některých klasických klubech, které hrají o záchranu de facto pravidelně. My jsme tady pořád noví, splnily jsme dva cíle – nový stadion a návrat nejvyšší soutěže do města – a byli bychom rádi, kdyby to všechno pokračovalo. Konečně můžeme být bráni jako plnohodnotný prvoligový klub.

Jak klíčová pro růst organizace může být první kompletní sezona na novém vlastním stadionu?

Především bychom si přáli, abychom byli doma ještě silnější a sbírali víc bodů než na Bohemce. Při vyjednávání angažmá pro hráče jsme pro ně většinou dobrá adresa, logisticky jsme ve středu republiky, takže to pro nikoho není daleko. Všichni viděli atmosféru v jarních utkáních a byli mile překvapeni. To nám do budoucna moc pomůže. I finančně, protože budeme vybírat větší částky za vstupné. Věřím, že získáme i nějaké nové partnery. Fotbal se nám všem pak bude dělat daleko lépe.

Důležitý je prodej permanentek, řadu fanoušků ale zaskočila jejich cena.

Určovali ji moji kolegové. Jediné, co k tomu umím říct, je, že jsme si udělali pečlivou analýzu. Po jarní části sezony už jsme daleko chytřejší v tom, co stojí provoz stadionu. To jsme na začátku sezony při skladbě cen na půl roku vůbec nedokázali odhadnout. Musíme si ale také říct, že ke zdražení došlo jen ve dvou sektorech, ostatní zůstaly za loňskou cenu. Samozřejmě krát dvě půlsezony. Bavíme se tedy o podražení jen několika sedaček. Fanoušci si mohou také pořídit eFKartu, která nabízí několik dalších výhod.

Překvapily vás hodně částky na provoz stadionu?

Především za energie. Obrovská položka padla na vyhřívání trávníku, samozřejmě jsme se snažili zjišťovat situaci u jiných klubů, ale byly tam velké rozdíly. Neodhadnete jaká bude zima a jak bude potřeba topit, takže to bylo opravdu těžké. Najednou na vás vybafnou vysoké zálohy a další věci. Bavíme se o velkých penězích. Máme stadion pro čtyři a půl tisíce lidí, ale náklady na provoz jsou stejné jako třeba na Slavii, na kterou přijde přes deset tisíc lidí a logicky tak vybere daleko větší prostředky. To je důležité.

Fanoušci hodně kritizovali servis během zápasů. Můžete jim už teď slíbit nějaké zlepšení?

Je domluvené, že bufety budou nově mít tři výdejní okna a uděláme stánky s občerstvením i v okolí stadionu. O nedostatcích víme a do nové sezony jich chceme co nejvíce odstranit. Na spoustu věcí se nemyslelo, když se ten stadion stavěl. Chodili jsme s kolegy na kontrolní dny a bylo nám hned jasné, že třeba s občerstvením bude problém, ale nešlo nic ovlivnit. Jelo se podle nastaveného projektu a bylo klíčové, abychom stihli první jarní zápas. Jinak bychom museli zůstat v Ďolíčku. Chybí nám tady iks prostorů i pro klubové zázemí, ale pořád můžeme hrát první ligu a jsme za to šťastní. Do budoucna budeme bojovat za zlepšení.

V létě proběhne soutěž o marketingová práva na ligu. Pod křídly ji mají velké kluby, jak do jednání nechávají mluvit vás?

Vytvořila se pracovní skupina, ve které jsou samí schopní manažeři. Od nás mají plnou důvěru. Peníze za televizní práva se nás bohužel dotknou až v sezoně 2024/2025, ale doufáme, že budou minimálně jednou taková. Uvědomujeme si, že třeba Polsko nebo Maďarsko jsou větší státy, ale částky tam létají několikanásobně vyšší. Pokud u nás nevzrostou minimálně o sto procent, tak je to faul na fotbal. Já bych si představoval, že se ztrojnásobí. Pak se můžeme bavit o tom, že udržíme dobrého osmadvacetiletého hráče, kterému je kdejaký polský klub schopen nabídnout mnohem vyšší výplatu. Takovou, které už neumí konkurovat ani Mladá Boleslav, která má za plotem Škodovku a každý rok od ní dostává peníze, o kterých se nám tady nezdá.

Vít Zavřel, sportovní ředitel FK Pardubice

Vraťme se na úplný začátek sezony. Co dnes můžete říct o odvolání Jiřího Krejčího a nástupu Pavla Němečka? Na první pohled to byl velmi nepřipravený krok.

Vůbec jsme ho neplánovali. Herně jsme odehráli dobrý domácí zápas s Budějovicemi (0:2), pak v Plzni (1:2), porazili jsme Liberec (2:1), ale všechno rozhodlo 5. kolo doma proti Mladé Boleslavi. Prohráli jsme 0:3 a bylo cítit, že nepřicházela reakce na jednotlivé situace. V 11. minutě bylo po zápase a viděli jsme beznaděj, takže jsme si sedli a vyhodnotili si to. Oba trenéři Jiří Krejčí i Jaroslav Novotný v Pardubicích odvedli obrovský kus práce, ale už zkrátka nastala doba pro příchod nového hlasu. Po Krejčím jsme loni v květnu chtěli, aby si sám rozšířil realizační tým o mladého, energického a anglicky mluvícího asistenta, jenže na nikoho neukázal. To byla chyba. Hráči byli skleslí, takže jsme museli něco udělat. Na výměnu jsme ale nebyli připravení, takže jsme to řešili přes Pavla Němečka. Chtěli jsme získat čas na sehnání nového kouče.

Němeček pak tři zápasy prohrál a velmi špatně začal i trenér Kováč.

Ano, vypadli jsme z poháru s třetiligovými Velvary (0:1) a vybouchli 1:5 v Teplicích. Z toho jsme byli hodně špatní, ale zároveň jsme věděli, že náš tým zkrátka nebyl v pořádku. Postupem času se začalo trénovat ve větší intenzitě, trenéři se více věnovali taktice, videorozborům... Najednou se zase objevila větší chuť do práce a bylo jen otázkou času, než se všechno otočí a začneme sbírat body.

Kováč je na startu trenérské kariéry a je jasné, že Pardubice nejsou jeho poslední štace. Jak důležitý ale pro vás v tuhle chvíli je třeba i z marketingového pohledu?

Pro mě je daleko více zásadní, že umí komunikovat s hráči. Neustále jim dává zpětnou vazbu a vědí na čem jsou. Další věc je, že Radek měl v zimě nabídku jít trénovat rezervu Sparty a hned při našem prvním jednání ho zajímalo, jestli můžeme řešit minimálně dvouletou smlouvu. Chtěl Pardubice trénovat i kdybychom se nezachránili. V tuhle chvíli má u nás kontrakt na celou příští sezonu a jsem připraven řešit i jeho prodloužení.