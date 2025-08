„Udržet ho v první lize není jednoduché pro tým, jako jsme my,“ připomněl Dostál, že Zlín je nováčkem, který v sobotu večer vystřídal na čele právě Karvinou.

Jak vám to zní?

Je to super, ale na tabulku se budu dívat možná až po desátém kole. Teď to nemá smysl.

Ale sedm bodů ze tří kol vám dá trochu klidu, ne?

Vážíme si toho hrozně moc. Kdo by to čekal? Chtěli jsme do toho šlapat od začátku naplno, ať urveme co nejvíce bodů. Budu se opakovat, ale kdo si vzpomene na sestupovou sezonu, tak jsme neměli ani body a ani nešlo vidět srdíčko. To se teď změnilo.

Po dlouhé době jste si připsal nulu v první lize. Jak moc si jí vážíte?

Velmi. Hlavně jsme rád za kluky v obraně. Drželi kompaktní blok a nedovolili žádnou vyloženou šanci. Karviná měla nějaké závary. Nevybavuji si, že by někdo zůstal sám. Vždycky jsme měli protihráče a byli jsme hodně poctiví.

Statistici vám napočítali jediný zásah proti střele na bránu.

Je pravda, že střel a vyložených šancí Karviná moc neměla. Zkrátka jsme jim to nedovolili naší hrou. Vítězství pro nás má velkou váhu a vůbec nebylo jednoduché, i když se to podle statistik může zdát.

Při čem jste se nejvíce zapotil?

Přesně jsme věděli, co chce Karviná hrát. Měli jsme je hodně dobře načtené na videu. Kluci plnili taktiku velmi důsledně. A kdybych měl mluvit za sebe, tak zmíním slunce. Když v Karviné zapadá za hlavní tribunu, je to dost nepříjemné. V první poločase jsem měl štěstí, že mi vysoký míč spadl na hlavu, protože se mi na chvilku ztratil ve slunci a pak jsem ho dochytil. Pro mě to bylo hlavně o organizaci hry a pár nebezpečných centrech, které jsme zvládli.

Z Karviné šel před zápasem strach, každý o ní básnil. Neměl jste z utkání obavy, že budete v ohni střel.

Ani ne. Počítali jsme, že ve venkovních zápasech nebudeme soupeře přehrávat. Víme, že Karviná je silný soupeř. Tady se bude velmi těžko vyhrávat. Tyhle tři body jsou pro nás zlaté a moc si jich vážíme.

Karvinský trenér Martin Hyský vás za nefotbalovou hru sepsul. Jak se vám na ni dívalo z brány?

Řeknu to na rovinu. Nebyl to od nás hezký fotbal. Tak to je. Ale my jsme sem jeli bodovat za jakoukoliv cenu. Chápu, že se to někomu nelíbí. Byl to účelný fotbal, který jsme praktikovali i ve druhé lize. Vedli jsem od čtvrté minuty, nemuseli jsme nikam spěchat. Chtěli jsme to kouskovat, znepříjemnit soupeři, což se nám dařilo. Z jejich nervozity vyústila i červená karta domácích. Víme, že jsme nehráli pěkný fotbal. Musíme dát do hry větší kvalitu. Ale bylo tam od každého srdce, každý se vydal a stálo ho to moc sil. V soubojích, trpělivosti. Hra nebyla plynulá, bylo hodně faulů, přerušení.

Viděl jste na soupeři frustraci, že jsme se mu dostali pod kůži?

Určitě. To byl náš záměr. Věděli jsme, že mají rádi lehkost, když je extra nedostupujete a mají volný prostor, když jsou na míči, driblují. A my jsme jim to chtěli znepříjemnit co nejvíce, což se povedlo.

Do Karviné přijeli fanoušci plným autobusem. Cítíte, jejich podporu?

Odvíjí se to od výsledků. Jim i nám pomohly výhry ve druhé lize. Klub začal s fanoušky více spolupracovat. I hráči, kteří sem přišli, jsou pro ně hodně zajímaví. Fukala, Tonda Křapka, taková jména ve Zlíně dlouho nebyla. Jsem přesvědčený, že se bude na co dívat.