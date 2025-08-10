„Nic závažného. Trochu se mi zvedl krevní tlak. Seděl jsem raději na lavičce. Když jsem si stoupl, zatočila se mi hlava. Nikdy se mi to nestalo. Věřím, že to byla jednorázová věc. Kluci si s tím poradili,“ děkoval Červenka svým asistentům i týmu, který jako zatím neporažený nováček senzačně sekunduje vedoucí Slavii se ziskem deseti bodů ze čtyř kol.
Užíváte si to?
Fantazie. Co jiného na to říct. Nikdo to nemohl čekat. Jsme za to šťastní. Budeme pracovat dál.
|
Zlín - Ml. Boleslav 3:2, nováček na prvním místě. Zábavný duel rozsekl gól Koubka
Utkání vás stálo hodně sil, že?
Moc dobře jsme věděli, že soupeř má ohromnou kvalitu v práci s míčem, má na to hráče. Bylo vidět, že naši kluci běhali hodně bez míče a měli to hrozně těžké. Vstup do utkání jsme neměli úplně ideální. Soupeř nás držel déle bez míče, blbě se nám přepínalo z obrany do útoku, protože jsme byli všude pozdě. Až po čtvrthodině jsme ho začali rychleji dostupovat, ze zisků jsme chodili do rychlých protiútoků, což jsme chtěli a nakonec jsme z toho dali dva góly. První poločas jsme odehráli dobře až na posledních pět minut, kdy jsme si nechali dát zbytečně kontaktní gól a soupeř měl ještě jednu nebezpečnou šanci. Do druhé půlky jsme šli s tím, že musíme běhat, v náročném počasí to bylo pro kluky těžké. Odmakali to na krev.
Souhlasíte, že ze čtyř soupeřů v úvodu sezony vás dostala Boleslav pod největší tlak?
Bude určitě získávat body, má velmi dobrý tým, technicky vybavený, kombinačně skvěle připravený. Klukům musím poblahopřát, vyždímali ze zápasu maximum. Přeju jim to, za svoji práci si to zaslouží. Věřím, že v tom budeme pokračovat.
Povedla se vám střídání. Matěj Koubek dal vítězný gól.
Všichni kluci to zvládli dobře, i střídající. Je těžké vstoupit do zápasu, když soupeř tlačí. Jeho převaha na míči byla obrovská. Tyhle výhry jsou pro hráče nejkrásnější, protože stojí strašně moc sil. Měli jsme tři čtyři brejky, které jsme mohli vyřešit lépe a dotáhnout do zakončení, abychom měli v závěru větší klid. Smekám i před soupeřem, jeho kvalitou, rychlostí hry, dynamikou.
|
Kdo a jak dával góly? Trenéři na infarkt. Ustojí rekordní přestřelku kouč Vrba?
Po předchozím vítězství v Karviné, kde váš výkon shodil domácí kouč Hyský, jste zmínil, že fotbalovost přijde později. Těší vás, že přišla hned v následujícím domácím zápase?
Rychle jsme vedli 2:0. Pak není potřeba tolik držet míč. Je lepší si cuknout dozadu, což kluci udělali a soupeře moc nepouštěli do šancí. Kdyby to bylo 1:0 nebo 1:1, museli bychom být aktivnější. Měli jsme další zajímavé momenty. I Boleslav hrozila, diváky zápas bavil.
Připomněl někdo v poločasové přestávce, že vedete 2:1 stejně jako před dvěma lety, kdy Zlín nakonec prohrál rekordně 5:9?
Nikdo to nezmínil a ani jsem nevěděl, že to bylo 2:1. Věděl jsem jen, že Boleslav to otočila z 1:3 na 5:3. Historie se někdy může opakovat, ale věřil jsem, že to nedopustíme.