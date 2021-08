Střelec se probouzí. Šancí máme víc, góly mi naskákaly, těší Poznara

Základem jsou šance a do těch se teď dostáváte častěji, že?

Někdy je to o štěstí. Nejsem útočník, který udělá jako Messi tři hráče a šanci si vytvoří z ničeho. Potřebuji dobrý servis spoluhráčů a teď ho mám.

Přitom v prvním kole proti Slavii jste byl na hrotu odříznutý. Vnímáte větší podporu spoluhráčů?

Po každém zápase máme hodnocení a hledáme, jak se zlepšit a vyvarovat se věcí, které se nám v zápase nelíbily. Třeba právě postavení hráčů se Slavií. Pořád na tom pracujeme, není to dokonalé a nikdy asi nebude, ale snažíme se tomu co nejvíce přiblížit.

Po dvou kolech jste byli na nule, šest bodů po čtyřech zápasech je nakonec velmi slušný start, viďte?

Na začátku jsme měli mistra, přesto jsme chtěli se Slavií urvat body a výkon tomu také odpovídal. Škoda, že to nevyšlo. Venku jsme pak také nebodovali, což bylo hodně nepříjemné. Dvě vítězství jsou pro nás skvělá. Kdyby se série natahovala, bylo by to špatné, takhle jsme ji utnuli.

V Karviné jste prohrávali 0:2. Euforie po otočce musela být ohromná.

Vybavuji si domácí zápas proti Mladé Boleslavi před třemi lety v úvodním kole za trenéra Bílka. Na hřiště jsem přišel asi ve 30. minutě a také jsme výsledek otočili ze stavu 0:2. V Karviné nám góly rychle napadaly. Hra byla také dobrá, zatlačili jsme je. A vítězný gól v 92. minutě, to je obrovská radost, euforie, nádherný zážitek. Tenhle zápas si budu dlouho pamatovat.

Může vás to nastartovat jako před třemi lety, kdy jste na podzim dokonce jednu chvíli soutěž vedli?

Přál bych si to, ale liga je velmi vyrovnaná a soupeři kvalitní. Bylo by fajn, kdyby se nám povedl podzim jako s trenérem Bílkem. Ale je těžké držet dlouhou sérii, sezona teprve začala. Můžeme zaškobrtnout, jsme nohama na zemi.

Jak moc vám pomohl k obratu Marin Fillo, který poprvé nastoupil od začátku?

Šlo na něm vidět, že po zdravotní pauze má obrovskou chuť, že se těší, až bude hrát. Jak jsem říkal před sezonou, takového hráče chcete mít v týmu. Je to válečník, vítězný typ. Bylo poznat, že si věřil. Byl jeden z těch, který držel prapor, aby se to otočilo. Ještě vstřelil kontaktní gól, kterým nám dal naději. Hrál dobře a doufám, že bude takhle pokračovat.

Trenér Jan Jelínek se blíží k metě deset ligových zápasů. Už je znát jeho rukopis?

Takhle ve zkratce to nejde říct. Má nějakou filozofii a za tou si stojí. Má dobrý názor na fotbal. To je hlavní. Fotbal vidí stejnýma očima jako já nebo kluci. Má lidský přístup, chápe souvislosti jako hráč, což je jeho velká devíza. Pořád se snažíme náš výkon posouvat, odstraňovat chyby.

Zlínský kapitán Tomáš Poznar v souboji s teplickým stoperem Martinem Chlumeckým.

Vy jste spolu hráli. Jak vycházíte?

Tykáme si stejně jako většina starších kluků. Ale nikdo si nic nedovolí navíc. On je trenér a musí se respektovat. Jelda je a vždycky byl ráznější typ, který si umí sjednat pořádek sám. Když po nás na tréninku zařve, tak je to velmi autoritativní. Kabina stojí na pevných základech. Pořádek se udělá raz, dva. Trenéři, hráči držíme pospolu. I když jsme dva první zápasy prohráli, nikdo neřešil nějaký zásadní problém.

V sobotu hostíte Olomouc, která dala osm branek, vy sedm. To vypadá na slušnou kanonádu?

Na hře Olomouce je vidět, že se vrátil trenér Jílek. Jsou útočně ladění, tlačí se dopředu, osm branek mě nepřekvapuje. Pro diváka by bylo dobré, kdyby to byla přestřelka, ale nám by stačilo i hubených 1:0.