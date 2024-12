Na Dynamu se rozdávalo parte. Umírá duše a značka klubu, vnímá jeho autor

Ve vlaku si pustil středeční prvoligovou dohrávku Českých Budějovic v Jablonci. Doufal, že jeho oblíbený klub překvapí a na severu Čech zapíše nějaký bod nebo třeba i poprvé v sezoně zvítězí.

Jenže hned v první minutě domácí otevřeli skóre, po půlhodině už to bylo o čtyři. Nakonec Dynamo prohrálo 0:5. Další příděl už Jan Štěrbák nevydržel a začal psát. Rychle připravil parte, které rozdával na nedělním duelu černobílých s Mladou Boleslaví. Vytiskl jich zhruba tři desítky.

„Situace klubu mě trápí už dlouho. Majitelé nedrží svá slova, naštvaly mě i zásahy proti fanouškům. Všechno to ve mně nabobtnalo, otevřel jsem na internetu nějakou šablonu a začal psát. Hráče na hřišti chci podporovat dál, proto se neúčastním bojkotu. Ale chtěl jsem vyjádřit nesouhlas trochu jinou formou,“ uvedl 31letý Štěrbák.

Celé smuteční oznámení je psané s trochou nadsázky a černým humorem. Podle autora fanoušky po krátkém působení současných majitelů opustila duše milovaného klubu, dále vyzýval k 90 minutám ticha při zápase s Boleslaví.

„Živím se jako reklamní textař, takže to byla trochu sofistikovanější forma protestu. Byly tam narážky a ostatní fanoušci se většinou smutně pousmáli nebo přikývli. Nesetkal jsem se s nikým, kdo by byl naštvaný. Tušil jsem, že na zápas přijdou opravdu jen ti nejvěrnější,“ přidal.

Jan Štěrbák se smutečním oznámením při zápase Budějovic s Boleslaví.

Diváků dorazilo oficiálně 1052 a viděli další kolaps Dynama. Po bezbrankové první půli je soupeř vytrestal čtyřmi góly. Hattrickem se zaskvěl Marek Matějovský, který brzy oslaví 43. narozeniny. Jihočeši tak dál spějí k tomu, aby se stali nejhorším týmem v historii první ligy.

„Zápas do textu parte zapadá. Cítím, že něco v této sezoně opravdu umírá. Je to duše klubu, jeho značka. Bývali jsme sympatický klub, který nikomu nevadil. Teď člověk jen čeká, co každý týden vyskočí za pohromu. Dynamo je nyní fotbalový klub s nejhorší reputací v republice. Ani by mi tolik nevadily špatné výsledky, i historicky se spadlo do druhé ligy, ale image nikdy takhle hrozná nebyla,“ oznámil Štěrbák.

Klub je podle něj na dně, ale připouští, že může být ještě hůř. „Trochu jsem na to i připravený. Takhle špatnou náladu nepamatuji, ale uvidíme, co se ještě bude dít. Už za dřívějšího majitele (Vladimíra) Koubka to nebylo moc dobré, ale mrzí mě hlavně, že to prodal Jirkovi s Kristkem,“ dodal fanoušek.

Jan Štěrbák fandí Dynamu odmala. Na domácí zápasy chodí pravidelně, má permanentní vstupenku. A plánuje chodit i nadále, v dobrém i ve zlém. „Snad mi ji teď nezablokují. Když jsem viděl, že tam nepouštějí fanoušky, tak se může stát všechno. Ale co, maximálně se podívám na fotbal v televizi,“ uzavřel.

Fotbalový klub se k věci nevyjádřil. Tabulku černobílí dál uzavírají, když z 18 zápasů uhráli jen tři body za tři remízy a to při skóre 5:49.

Smuteční tématiku pamatují českobudějovičtí sportovní fanoušci i z hokejového prostředí. Před 16 lety příznivci bojovali proti trenéru Ernestu Bokrošovi. Kromě pokřiků a transparentů mu po utkání před halou uspořádali symbolický pohřeb včetně věnce a svíček.