Kabina mi chyběla, přiznává asistent Jirkal. Z Dynama cítí velké odhodlání

Obnovenou premiéru na lavičce Českých zažil bývalý brankář při úspěšném přátelském utkání, kdy Dynamo ve středu rozdrtilo 12:0 Třeboň, celek z krajského přeboru.

Jaký to byl pocit, znovu trénovat doma a v místě, kde jste začínal?

Všechno bylo hodně rychlé, a tak nenastala ani žádná velká nostalgie. Musel jsem se rychle seznámit s mužstvem, prostředím i lidmi v něm. Změnilo se toho za poslední roky hodně. Stadion a zázemí je pro hráče naprosto ideální.

Do klubu se po letech vracíte nejen vy, ale také hlavní kouč Straka či další lidé z vedení. Jak vnímáte současné Dynamo?

Setkal jsem se s lidmi, kteří mají chuť a elán. Všichni víme, jak na tom klub aktuálně je a to bodově i celkově. Ale cítím velké odhodlání, což je dobré znamení. To mi dává také hodně energie.

Jak jste si rozdělili práci s hlavním trenérem Strakou?

Je to klasika. Máme v realizačním týmu ještě trenéra brankářů Pavla Kučeru. Frantovi pomáháme, na práci se podílíme všichni. Hlavní kouč má veškeré kompetence, to je jasné. Uvidíme, jak si to ještě rozdělíme dál. Ale důležité je, že celkově fungujeme jako tým.

Na čem hlavně je třeba zapracovat se současným týmem?

Hráči musí hlavně získat sebevědomí. Je to mladý tým, který má chuť a elán. Víme, že po sezoně odešla celá osa hráčů, kteří dělali rozdíl. Teď je třeba, aby to převzali jiní. Kluci to musí odbrzdit a prodat, co mají v sobě. Mladí ukáží své umění, starší tomu dají vůdcovství, stabilizujeme výkony a věřím, že to bude fungovat. Je jasné, že je třeba zlepšit celkově styl hry.

Koho z týmu jste znal blíž?

Potkávali jsme se s Zdeňkem Ondráškem. Vždy jsme prohodili pár slov a byli v kontaktu. Je to osobnost, zkušený hráč. Ostatní kluky jsem prakticky neznal, ale rychle se seznámíme.

Budete si těžko zvykat na každodenní práci u týmu?

Je to změna. U reprezentace je to něco jiného, takové nárazovitější. Řeším skauting, objíždění zápasů, přípravy na zápasy. Budu mít najednou méně času, ale už jsem to zažil a mám na co navazovat. Věřím, že to bude symbióza. Cítím, že mi kabina chyběla. Vždy jsem to měl rád a těší mě být její součástí.

Může vaše pokračování u národního týmu přinést výhodu všem? Reprezentaci, Dynamu i vám osobně?

Myslím, že ano. Dobře poznám celou ligu, všechny týmy i hráče. Věřím, že to bude prospěšné. Přípravám na zápasy a analýzám se budu věnovat i v klubu.