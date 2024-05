Ukázali jsme, že se s Dynamem můžeme hrát, těší táborského kouče Nádvorníka

Ve svém vymezeném území nervózně pobíhal sem a tam. Gestikuloval, udílel pokyny, často komunikoval s rozhodčími. Bílý obdélníček před střídačkou mu byl mnohdy malý. Táborský kouč Roman Nádvorník měl o to víc energie, když se jeho mužstvu dařilo plnit plán v první barážové bitvě o jih Čech a první ligu.

I přes prohru gólem z nastavení druhé půle je rád, že v nedělní odvetě v Táboře bude vše otevřené. „I prohra 1:2 je pro nás dobrý výsledek, byť 1:1 by bylo samozřejmě lepší. Hráčům musím poděkovat, odpracovali zápas výborně. Věřím, že nás to nakopne,“ zmínil Nádvorník.

Jeho celek zvolil defenzivní taktiku a čekal na chyby soupeře. A tato strategie vycházela, navíc byla podpořená výborným brankářem Pastornickým. „Hráli jsme dobře, nenechávali soupeři prostor. Ukázalo se, že s Budějovicemi můžeme hrát, do odvety je to otevřené,“ potvrdil kouč.

Zápas ovlivnily sporné verdikty sudího Pechance. Zejména při penaltových zákrocích na obou stranách se potrestané týmy hodně zlobily. „Od Králika to byl na Šašinku faul půl metru ve vápně,“ přidal Nádvorník svůj pohled na zákrok, po němž Dordič z penalty poslal druholigový celek do vedení.

Krátce po pauze Ondrášek upadl ve vápně po střetu s Novákem a Pechanec znovu ukázal na puntík. Z něj pak srovnal budějovický Suchan. „Nebylo zřetelně vidět, jestli to hrál přes nohu. Ale rozhodčí to pískl, bylo to 1:1 a to jsme měli dohrát,“ uvědomil si.

Závěrečná inkasovaná branka ho mrzí. Suchanův roh prodloužil Králik a Matouš Nikl na zadní tyči určil příznivější stav do odvety pro Dynamo. „Byla to série tří menších chyb, kterou soupeř potrestal,“ přiznal.

Druholigový tým tak musí v nedělní odvetě (začátek v 17.30 hodin) porazit prvoligistu, aby mohl pomýšlet na posun o soutěž výš. „Věřím, že přijde hodně diváků, kteří nás poženou. Doma hrajeme hodně ofenzivně a půl roku jsme tam neprohráli. Naopak Budějovice celou sezonu venku nevyhrály. Vydáme se na maximum a favorita potrápíme,“ shrnul Nádvorník.