Dobře jsme přepnuli z Ligy mistrů, potěšilo Friise. Ross je prý v pořádku

Kdo čekal podcenění posledního celku ligové tabulky, obzvlášť po velkém triumfu v Lize mistrů, byl vedle. Sparta na Budějovice vlétla. Na deset minut je přišpendlila k vápnu a drtila soupeře. Záhy také skórovala, po standardce Kairinena vstřelil nakonec vítězný gól Vitík.

„Prvních pětadvacet minut jsme měli opravdu dobrých a ukázali jsme, že jsme zvládli přepnout z Ligy mistrů. Rozhodla kvalita a koncentrace. Dařilo se nám být aktivní, agresivní a měli jsme hodně odražených míčů,“ ocenil sparťanský kouč Lars Friis.

Letenským možná zatrnulo, když domácí na moment slavili gól Čermáka, který však neplatil pro ofsajd. Zápas pak ovlivnila červená karta pro budějovického Ekpaie za nevybíravý faul loktem. „Nevím proč, ale po vyloučení jsme trochu vypadli ze hry. Nebyli jsme tak přesní a agresivní,“ řekl trenér.

Přestože sudí Starý nejprve udělil domácímu křídelníkovi jen žlutou kartu, Friis souhlasil s následnou změnou v červenou. „Při hře to bylo těžké určit. Ale když jsem viděl televizní záběry, tak to byla jasná červená. Je jedno, kdo takový zákrok udělá, to se musí trestat,“ měl jasno.

Faulovaný Mathias Ross by však měl být po zásahu loktem do hlavy v pořádku. „Je v pohodě. Pojede na kontrolu do nemocnice, preventivně podstoupí různá vyšetření. Ale mohlo to dopadnout daleko hůř,“ oddechl si.

Sparťanský trenér také přiblížil rotaci hráčů v náročném programu. „Je důležité sledovat, jak na tom kluci jsou. I přes několik změn jsme nastoupili ve velmi silné sestavě. Preciado potřeboval trochu víc odpočinku, Sörensen se blíží k tomu, že se zapojí do tréninku,“ uvedl Friis.

Sparta se v tabulce dotáhla na vedoucí Slavii, oba pražské kluby odskočily třetí Plzni na rozdíl pěti bodů. „Soustředím se jen na nás. Řešíme pouze příští zápas, vždy chceme vyhrát. Zatím se nám to celkem dařilo. Slavia je na tom stejně jako my. Jsme rádi, že se držíme na čele,“ uzavřel.