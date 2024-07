Bývalí majitelé Dynama se bojí odlivu peněz za prodej. Koubek jim dluží miliony

Redakce MF DNES se tématu dlouhodobě věnuje, a tak ji oslovil zástupce bývalých akcionářů SK Dynamo České Budějovice. Podle nich Koubek dlužil v součtu přibližně 27 milionů korun, z toho 17 je splatných. V posledních dnech uhradil pět milionů, o zbývajících 12 se vede soud.

„Když se akcie prodávaly panu Koubkovi, tak to bylo sjednané tak, že dvacet milionů uhradí před podpisem smlouvy a zbylých dvacet milionů mělo být hrazeno po pěti milionech vždy na konci let 2022, 2023, 2024 a 2025,“ popsal zástupce bývalých majitelů.

K tomu ještě připadala změna kupní ceny o nevypořádané závazky do měsíce května 2021, kdy nastal převod klubu. „Výsledný rozdíl činí dva a půl milionu pro bývalé vlastníky, to je už předmětem žaloby. K tomu ještě dle uzavřené smlouvy vznikl nárok na vypořádání z přestupu Maksyma Talovierova ve výši čtyři a půl milionu korun,“ spočítal.

Redakce MF DNES měla možnost nahlédnout do dokumentů ohledně sporu. Počty jsou jasné – dvacet milionů za převod klubu, dva a půl za květnové závazky a čtyři a půl za přestup Talovierova. V součtu 27 milionů korun, z toho 17 už je ve splatnosti. „Po verdiktu rozhodčího soudu pan Koubek v úterý uhradil pět milionů korun a příslušenství, tedy splátku za rok 2023,“ doplnil zástupce dřívějších vlastníků. O zbylých dvanáct milionů pokračují soudy.

Chtěli být u jednání o dalším prodeji

Bývalá skupina akcionářů má obavy z dalšího vývoje. Koubek klub prodal, informací k převodu a k novému majiteli však zatím není moc. Protože akcie klubu vlastnila Koubkova obchodní společnost C.S. commerce service, a.s. a mohl by to být její jediný majetek, neměli by pak dřívější vlastníci z čeho získat své pohledávky.

„Proto jsme v pondělí zaslali dopis panu Jirkovi ohledně neúčinnosti právního jednání, protože dlužník svým jednáním může zkracovat věřitele. On si ho hned v pondělí v datové schránce vyzvedl a přečetl,“ dodal.

Skupina bývalých akcionářů v čele s Miroslavem Dvořákem už před dvěma týdny písemně žádala Koubka, aby byla přizvaná do jednání o změně majitele. Nestalo se.

„Dnes (ve středu) jsme odeslali na soud dovolání se neúčinnosti právního jednání. Tím tedy sice převod klubu bude platný, ale v budoucnu o něj může nový vlastník zase přijít. Chtěli jsme se slušně a včas domluvit, že až nám soud přiřkne další peníze, tak my je budeme nárokovat z nynějšího prodeje Dynama, když to nebude možné z C.S. commerce service, ale nikdo ze strany pana Jirky ani pana Koubka s námi nekomunikoval“ uzavřel.