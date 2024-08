Strakova hororová půle na úvod. Omlouvám se, to nebyl fotbal, zuřil kouč

Měla to být léčba šokem. A šok to tedy opravdu byl. Premiéra trenéra Františka Straky na lavičce fotbalových Českých Budějovic skončila bídně. Dynamo dostalo od Pardubic tři branky během 13 minut v prvním poločase a nakonec prohrálo 1:3. „Jsem neskutečně zklamaný. Představoval jsem si to jinak,“ hlesl šestašedesátiletý kouč.