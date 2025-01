Nejsme spasitelé, varuje Lerch. Hlavní je získat pro Dynamo licenci

Podobně jako loni v zimě vstoupí s Jihočechy do jara z poslední příčky, tentokrát však před ním a jeho trenérským týmem stojí zdánlivě neřešitelná výzva – smazat devítibodové manko na záchranu.

Jaké pocity zažíváte při návratu na trenérský post?

Je to takové zadostiučinění. Když budu mluvit za celý trenérský tým, tak máme obrovskou radost, že jsme se vrátili. Naše ukončení nebylo spravedlivé. Dalibor Jirka (bývalý majitel, pozn. red.) tvrdil, že pokračujeme ve špatně začaté práci, ale asi neměl pravdu. Poslední půlrok pro mě byl tristní, když jsem chodil na fotbal a musel sledovat takové zápasy.

Když po Novém roce začaly změny ve vedení klubu, věřil jste, že vás staronový majitel Vladimír Koubek znovu osloví?

Byli jsme v kontaktu. Ne že bychom si denně volali, ale asi dvakrát jsme za ním byli v kanceláři. Popisoval nám situaci a tvrdil, že pokud to nastane, tak v nás má důvěru. Nevěděli jsme, kdy to dopadne a jestli vůbec. Když to minulý týden nastalo, tak jsme byli mile překvapení. Musíme za to panu doktorovi (Koubkovi) poděkovat.

Situace kolem klubu může být stále trochu nejistá. To vás nerozhodilo?

Pan Koubek nám ukazoval všechny dokumenty a popsal situaci. Věřím, že to tak všechno je a zůstane. My teď potřebujeme trochu času, i když víme, že ho moc není. Uvidíme, jak na změny zareaguje kabina, ale věříme, že všechno bude fungovat. Opět to budeme mít založené na tom, že tým stmelíme a budeme společně bojovat. Každopádně zůstává klíčové, aby klub získal profesionální licenci.

Do startu jara zbývají tři týdny. Jaké budou?

Už od víkendu řešíme různé věci. Zabýváme se kádrem, kde jsou připravené nějaké odchody, které už nemůžeme ovlivnit. Mrzí mě, že odešel Samuel Šigut. Jeho i Matouše Nikla bych v týmu chtěl. Ale ať je to s jejich smlouvami jakkoliv, tak by to nemělo cenu je sem vracet. V hlavě už jsou nastavení jinak.

Do B týmu byli přeřazení postupně Jiří Skalák, Zdeněk Ondrášek, Richard Križan, Tomáš Zajíc a Jakub Matoušek. Počítáte s nimi?

Ano. V sobotu jsme byli s Jirkou Kladrubským na přípravném zápase B týmu a mluvili jsme s nimi. Vrací se do áčka.

Co další posily?

Musíme vycházet z finančních možností klubu. Řešili jsme to i s panem Koubkem. Teď tu byli někteří kluci na zkoušku, u nich ještě uvidíme. Ve středu hrajeme přátelský zápas se Soběslaví, takže je chceme vidět, abychom se neukvapili.

Loni jste najisto převzali tým také až v rozjeté zimní přípravě, pak jste ho zachránili v baráži. Tehdy jste ztráceli tři body, nyní je to devět a situace ještě složitější. Loni jste s trenéry říkali, že je to na knihu. Letošní záchrana by byla na film?

To asi jo. (usmívá se) Kdo do toho trochu vidí, tak ví, že situace je složitá. My všichni společně uděláme maximum pro to, abychom Dynamo zvedli. Ale nejsme spasitelé, kteří to sami zachrání. Nejdůležitější je nyní opravdu zisk licence.

Sami také trochu riskujete. Připouštíte si to?

Asi jo, ale zároveň nemáme ani co ztratit. Jsme zvyklí riskovat. S Jirkou Kladrubským jsme o tom moc neuvažovali a šli do toho znovu, když nás pan Koubek poprosil. Je to pro nás výzva.

Na čem bude ve hře třeba hlavně zapracovat?

Nemůžeme chtít zázraky po mladých hráčích, kteří sotva naskočili do první ligy. Tým mnohdy dojel na určitou nezkušenost. Smutné bylo, jak málo Dynamo ohrozilo branku soupeře. Je třeba zlepšit útočnou fázi, abychom byli nebezpečnější. A zároveň přirozeně musíme zapracovat i na obraně.

Doplníte i realizační tým?

Vrací se Patrik Macej jako trenér brankářů. Ivo Táborský bude manažer A mužstva. Hledáme kondičního trenéra.