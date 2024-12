Jirka má poslední šanci, vzkazuje Koubek. Šigutova smlouva je neplatná

Vladimír Koubek opět vyzval Dalibora Jirku, aby společně provedli výměnu všech akcií klubu za peníze, které Jirka doposud uhradil Koubkovi za letní převod klubu. Totéž učinil již před Vánoci, ale současný vlastník klubu Jirka na to nereagoval.

Dalšími termíny jsou 2. a 3. ledna 2025 v dopoledních hodinách. „Pokud nebude reagovat, budu muset podniknout další kroky. Podám žalobu. Je to jeho poslední šance,“ sdělil Vladimír Koubek.

Když k tomu nedojde, věcí se začne zabývat soud a případ se může táhnout klidně rok nebo dva. „To ohrožuje samotnou existenci klubu, který v takovém stavu nemůže projít licenčním řízení pro profesionální kluby,“ varuje právník a bývalý majitel Dynama.

Pokud by se obě strany dohodly, Jirka vrátil Koubkovi akcie a on zpět peníze, věci by se měly dát rychle do pohybu. „Přestože je situace klubu velmi špatná, stále mám tři investory, kteří o klub mají zájem. Stále ještě čekají, ale už dlouho nemusí. Vybral bych toho, který nabídne nejlepší podmínky,“ doplňuje.

Dopis klubům a asociaci

Vladimír Koubek v pondělí před polednem rozeslal na všech 32 profesionálních klubů a Ligovou fotbalovou asociaci e-mail, ve kterém popisuje situaci v Českých Budějovicích. Upozorňuje na to, že Dalibor Jirka není oprávněný nakládat s majetkem klubu, tedy ani s hráčským kádrem SK Dynamo.

„Případná smlouva o přestupu Samuela Šiguta do Karviné a dalších hráčů je z tohoto titulu neplatná,“ stojí v dokumentu, který má redakce iDNES.cz k dispozici. Koubek v něm mluví o devastaci klubu a chystaných dalších přestupech hráčů základní sestavy, jako jsou Marcel Čermák, Petr Zíka, Matouš Nikl či Ondřej Čoudek.

Podle Koubka situace poškozuje už nejen jméno budějovického Dynama, ale i celého fotbalového hnutí. Proto doporučuje asociaci uvážit, jestli klubu na jaře poskytnout finanční prostředky.

Podle kupní smlouvy z 17. července měl Dalibor Jirka uhradit bývalému majiteli první zálohu pět milionů korun, což učinil. Z další splátky do konce srpna 7,5 milionu uhradil však jen milion, a tak Koubek pro závažné porušení smlouvy od ní odstoupil. Zbylé peníze měly být doplacené ke konci roku.