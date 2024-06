Budějovický záložník Suchan řeší možný přestup, láká ho hrát o evropské poháry

Osmadvacetiletý záložník Jan Suchan je atraktivním zbožím a ptají se na něj přední české kluby. Na jaře ho sledovala i třeba Plzeň. „Všechno je možné. Rovnou jsem říkal, že když by byla možnost se posunout, tak by mě to lákalo. Ideálně do týmu, který myslí na evropské poháry. Přípravu začínám v Dynamu, ale přestupové období je dlouhé,“ uvedl ofenzivní středopolař.

V klubu však Suchan má ještě kontrakt na dva roky, a tak případní zájemci budou muset akceptovat jeho vysokou cenovku. „Mám smlouvu v Dynamu, takže bude záležet i na domluvě klubů. Ale je to přirozené, že se chci posouvat. Má to v sobě každý fotbalista. Nejhorší je uspokojení,“ potvrdil.

Suchan byl nejlepším budějovickým střelcem v sezoně, zároveň i nejproduktivnějším hráčem a to vše ve své první sezoně v klubu, kam přišel z druholigové Vlašimi. „Nevidím důvod přestupovat někam, kde budu hrát o jedenácté místo. Není mi dvacet, abych si mohl něco zkoušet. Jsem v ideálním věku a dávala by mi smysl lepší polovina tabulky,“ naznačil.

Přehled změn v Dynamu Příchody: Marcel Köstenbauer (zkouška z Admiry Wacker, brankář), Juraj Kotula (zkouška z Ružomberoku, obránce), Danel Dongmo (zkouška z Troyes, záložník). Návraty z hostování: Pavel Osmančík, Jakub Matoušek, David Krch, Jan Brabec, Vojtěch Hora. Odchody: Patrik Hellebrand, Patrik Brandner, Martin Králik, David Broukal, Dávid Šípoš, Wale Musa Alli, Florent Poulolo, Matej Madleňák, Uroš Lazič, Viktor Sliacky, Martin Sladký, Roman Potočný.

Záložníka stejně jako jeho spoluhráče potěšilo, že ve středu, tedy den před začátkem přípravy, klub uhradil hráčům dlužné výplaty. „Snažil jsem se to moc nevnímat, i když to bylo náročnější. Chtěl jsem to dostat z hlavy, ale člověku to moc nedá. Docela často jsme to s klukama řešili,“ přiznal.

Na možnou stávku v úvodu přípravy nakonec nedošlo. „Byla to varianta. Domlouvali jsme se, že pokud se nic nezmění nebo nestane, tak je možné, že k něčemu takovému dojde. Ve středu peníze přišly, takže jsme normálně zahájili přípravu,“ přiblížil.

Dovolenou tak fotbalistům částečně kazily chmurné myšlenky a nepříjemné čekání na peníze. „Po půlroce jsme si všichni potřebovali odpočinout. Ale nebylo fajn, když máte volno dvakrát v roce po dvou týdnech a na podzim i teď místo trávení času s blízkými řešíte otázku peněz. Nebylo to fajn,“ komentoval záložník.

Suchan i jeho spoluhráči od vedení klubu a zejména majitele Vladimíra Koubka potřebují slyšet, jaká je vize klubu, co s ním bude dál. „Řešili jsme kromě peněz i ambice klubu. Jaké jsou plány, co se bude dít. Na to jsme bohužel odpovědi nedostali. Takže čekáme spíš na další kroky, aby to dávalo smysl,“ řekl.

Tým potřebuje posílit

Uplynulý ročník byl pro budějovický tým hodně náročný a to fyzicky i psychicky. Na mužstvo stále více dopadal náročný program a velké vytížení kvůli úzkému kádru. K tomu přitížila i nekončící série nepříjemných záležitostí.

„Sezonu jsme dojížděli na morál. Bylo znát, že toho máme dost. Pořád se řeší to samé a platí to i co se týče klubu. Jsme tu sice od toho, abychom hráli fotbal, ale vnímáme i věci, které se dějí kolem,“ popsal.

Nyní má tým zaplacené všechno, co má mít. Ale po sérii odchodů mu schází hráči a opory základní sestavy. „Odešlo hodně hráčů. Nevíme, jestli nepřibudou ještě další. Kdybychom šli v tomto složení do ligy, tak už by se nemuselo opakovat to, co se povedlo loni. Přiznejme si, že to byl i tak trošku zázrak,“ uzavřel.