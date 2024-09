Skaláka v Budějovicích přesunuli do B týmu. Potřebuje dotrénovat, uvedl klub

Bývalý hráč Sparty, Mladé Boleslavi či anglického Brightonu přišel loni do rozběhnuté sezony. Patřil k lídrům kabiny, ale na hřiště takovou pozici nezískal. Na jaře už chodil do hry spíš jako střídající hráč. Přesto se mu aktivovala klauzule a prodloužila smlouva.

Jenže ani v novém ročníku Jiří Skalák moc šancí nedostával. Dvaatřicetiletý záložník odehrál s Olomoucí jednu, se Slavií tři minuty. Pak se navíc zranil, když mu spoluhráč při bagu na tréninku loktem zlomil jařmovou kost v obličeji. Podobné zranění o víkendu utrpěl také slávista Ogbu.

Po operaci a nuceném klidu se Skalák postupně vrátil do tréninku, nyní už se týden chystá s týmem. Není to však první mužstvo, ale třetiligový B tým, kam ho budějovický klub přesunul.

„Jirka byl zraněný, kvůli tomu chyběl na soustředění na Lipně. Po konzultaci s hlavním trenérem Františkem Strakou se rozhodlo, že bude přesunutý k B týmu, aby dotrénoval manko po zranění. Trenéři A i B týmu mají plán, jak se má připravovat,“ uvedl tiskový mluvčí klubu Adam Černý.

Skalák o víkendu nastoupil na jedinou minutu při výhře Dynama B 4:2 na hřišti Loko Praha. Sám věc v tuto chvíli komentovat nechce. „Nebudu se k tomu vyjadřovat. Plním to, co řekne klub,“ řekl hráč.

Podle informací iDNES.cz klub se Skalákem nepočítá a řeší se, jak rozvázat kontrakt. Zkušený záložník má platnou smlouvu, do Budějovic se přesunul i s rodinou.

Klub Skalákův případný návrat do prvního týmu nevyloučil, ani nepotvrdil. „Jsou to interní věci. Řeší se to s hráčem, vedením i trenérem Strakou,“ dodal mluvčí Černý.