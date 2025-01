Koubek nasadil na vstup řetěz. Rozdal výpovědi, Straku odvolá v pátek

Člen nyní už bývalého vedení Emil Kristek jim vyhlásil na čtvrtek a pátek volno, ale staronový šéf Vladimír Koubek je povolal do práce. Za chvíli přichází další a nejistě debatují. Krátce před osmou dorazí sám Koubek, klíče od zámku ale nemá. Za chvíli trojice mužů odemkne a překážku odstraní.

„Neměli jsme jiné řešení. Firma Alcon odmítla uvolnit přístup do sídla společnosti mně, od 3. ledna statutárnímu orgánu,“ líčí majitel, zatímco loví klíče v tašce.

S řadou zaměstnanců se brzy 70letý právník srdečně vítá, prochází kanceláře, nešetří vtipy. „Snažím se tu situaci trochu odlehčit, pochopte,“ pronáší, zatímco si objednává u asistentky velkou černou kávu.

Ne se všemi to však bylo tak přátelské. Koubek se rozloučil s obchodním ředitelem Miroslavem Hanouskem či technickým ředitelem Vladimírem Adamem. „Rozloučím se se zaměstnanci, pro které nebudu mít do budoucna uplatnění. Funkce budou zrušené bez náhrady. Je víc než jasné, že mezi nimi bude také Emil Kristek,“ potvrzuje.

Změny nastanou také ve sportovním úseku. Mužstvo je do pátku na soustředění v Třeboni. „Nechám ho dokončit. V pátek si pozvu trenéra Františka Straku a jeho podřízené. Na 99 procent Straka v klubu skončí,“ dodává.

I na trenérském postu by mělo dojít na návrat. Chystá se další angažmá pro dvojici Jiří Lerch – Jiří Kladrubský. „Situaci sledujeme, jsme připravení. Ale počkáme, až nás někdo oficiálně osloví,“ sděluje Lerch.

Vladimír Koubek zpět ve své kanceláři.

Vladimír Koubek jedná o tom, kdo klub převezme. On znovu zopakoval, že chce v Dynamu zůstat jen v přechodném období a hlavně mu pomoci k zisku profesionální licence.

„Zájemci jsou tři, vyberu toho nejlepšího. Jejich jména neprozradím. Ve středu se mi přihlásil další, který znovu projevil zájem. Mohou být tedy čtyři,“ říká.

Otázkou zůstává, jak bude reagovat bývalý majitel Dalibor Jirka a jeho spolupracovníci. Na dotazy iDNES.cz prozatím nereagoval. „Pan Jirka se mnou nekomunikuje od července. Proti rozhodnutí rejstříkového soudu se nemůže odvolat, je pravomocné,“ tvrdí Koubek.

Akcie však Jirka zatím nevrátil. „Nesmí s nimi dělat nic jiného, než mi je vrátit. Proto jsem ve středu podal žalobu o nahrazení projevu vůle. Soud za něj vrátí akcie tomu, komu patří. Současně jsem podal předběžné opatření,“ naznačuje.

Město pozastavilo peníze pro akademii

Důležitou roli pro Dynamo hraje logicky i město České Budějovice, které A týmu, ale také fotbalové akademii posílá ročně miliony korun, buď přímo, nebo formou reklamního plnění. Náměstek primátora pro finance Petr Maroš nyní cítí mírný optimismus, ale zároveň podle něj musí vedení radnice zůstat obezřetné. To přímo souvisí i s tím, jak budou putovat do klubu další peníze.

Vladimír Koubek si přebírá zpátky fotbalové Dynamo České Budějovice.

„Ano, je to lehký optimismus, ale také už máme s panem doktorem Koubkem své zkušenosti a nejsou nijak růžové. Nicméně poslední půl rok to byla od majitelů vyloženě devastace klubu a značky Dynama,“ zdůrazňuje Maroš. Připomněl například skutečnost, že vedení klubu nemělo zájem, aby do svých rukou město převzalo sportovní centrum na Složišti a začalo do něj obratem investovat a vylepšovat ho. Místo toho areál dál chátrá.

Co se týká finanční podpory, tak by měla akademie od města dostat na základě dohody dalších 4,3 milionu korun na své fungování, splátka by měla dorazit do konce ledna.

„Zatím jsem ale nedal svolení k tomu, aby tam peníze odešly. Nyní je to velmi turbulentní období a musíme si uvědomit, že hospodaříme s veřejnými penězi. Určitě nechceme nijak omezovat mládež a jsme připravení ji i nadále podporovat, ale také potřebujeme mít určitou jistotu, že se s penězi naloží tak, jak by mělo,“ vysvětluje náměstek.