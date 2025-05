Okolo budoucnosti budějovického Dynama stále zůstává hodně nejasností. Vše se odvíjí od toho, kdo klub převezme. Staronový vlastník Vladimír Koubek minulý týden jednal s americkými zájemci.

„Nadále s nimi jednám, není to jednoduché. O koupi klubu se zajímá ještě jeden subjekt a nedávno se objevil ještě jeden,“ popsal pro iDNES.cz aktuální stav věcí Koubek.

Podle informací iDNES.cz se několik amerických podnikatelů o Dynamo nadále zajímá, řeší se cena a další náležitosti. Ve věci se angažují i dva agenti z Balkánu, o zprostředkování prodeje se snaží také Martin Krob, hráčský agent a bývalý generální ředitel pražské Slavie.

Koubek se do Dynama vrátil na začátku roku poté, co odstoupil od smlouvy s Daliborem Jirkou, kterému klub prodal v létě loňského roku. Předem avizoval, že jeho návrat je jen dočasný. „Věřím, že do konce května bude vše vyřešené,“ naznačil.

Zásadní zprávou pro klub je udělení profesionální licence. Bez ní by České Budějovice nemohly hrát dvě nejvyšší české soutěže. Z první ligy Jihočeši s jistotou sestoupí, protože za 34 zápasů ani jednou nevyhráli a získali jen šest bodů za šest remíz. Nejhorší sezonu v historii ligy i klubu uzavřou v neděli na hřišti pražské Dukly.

Pro příští ročník se mohou přihlásit do druhé nejvyšší soutěže. „Dnes jsme dostali zprávu, že jsme obdrželi profesionální licenci úrovně Silver. Pro záchranu fotbalu v Českých Budějovicích je to klíčové. O to jsem usiloval od mého návratu do klubu,“ uvedl pro iDNES.cz v úterý odpoledne Koubek.

Součástí licenčního řízení je mimo jiné také prokázání bezdlužnosti, což se Dynamu k 31. březnu povedlo doložit.