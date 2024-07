Žádný Mbappé nepřijde. Kladrubský očekává čtyři posily, některé do základu

Dobrá nálada v kombinaci s očekáváním. Taková atmosféra panuje na budějovickém Střeleckém ostrově. Fotbalisté Dynama necelé dva týdny před startem nové sezony ladí formu a hřejí je dvě výhry a remíza v dosavadní přípravě. Zároveň však dál vyhlížejí nové hráče, kteří by měli zacelit mezery po výrazných odchodech na konci minulého ročníku. „Potřebujeme je tu mít co nejdříve,“ uvědomuje si asistent trenéra Jiří Kladrubský.

Kdy dorazí noví hráči?

Máme jich několik vytipovaných a víceméně dohodnutých. Měli by dorazit v tomto týdnu. Jsou to kluci, které jsme chtěli. Snad tady budou co nejdřív, protože za chvíli se začíná. Potřebujeme do nich dostat styl, kterým hrajeme. Plánujeme hrát trochu jinak do defenzivy.

Budou to fotbalisté do základní sestavy?

Všichni, kteří přijdou, nebudou do základu. Ale určitě s nimi počítáme do kádru. Už není čas na zkoušky. Potřebujeme zvýšit konkurenci, to je největší bič na hráče, aby podávali v tréninku i v zápase nejlepší výkony.

Nejste už z toho nervózní? Přeci jen pracujete spíš se zbytkem loňského kádru.

Ze začátku jsem byl hodně nervózní. Ale po třech přípravných zápasech jsem mile překvapený, jak kluci ze současného týmu pracují a plní principy, které po nich ve hře chceme. Vidíme některé technické nedostatky, ale ty jsou dané někdy i věkem. Mladí se potřebují vyhrát. Navíc mě hodně potěšil i Lukáš Havel, jak k tomu přistoupil. Můžeme se na něj spolehnout, takhle ho znám. Loni to měl kvůli zranění těžké, teď to vzal příkladně.

Kolik očekáváte posil?

Tři čtyři, jsou to většinou zahraniční hráči. Právě i kvůli tomu, že to jsou cizinci, tak bychom je potřebovali mít v týmu co nejdřív, aby se aklimatizovali a pochopili náš styl hry. Bohužel nepřijde Mbappé, kterému nic vysvětlovat nemusíme. Ale od toho jsme trenéři, abychom s hráči pracovali a mě to moc baví. Jen nás tíží čas, abychom byli co nejdřív pohromadě.

Nedaří se vám získat české hráče. Jak sháníte ty zahraniční?

Vždy to je přes doporučení. My si pak získáváme informace, máme na to i datového analytika. Pro mě je důležitý charakter, zároveň hledáme hráče na konkrétní posty. Když nám někdo nabídne wingbeka, tak ho nechceme, protože v našem rozestavení wingbeka nemáme.

Podobně jste plánovali i v zimě a nakonec přišel do základní sestavy jen stoper Florent Poulolo. Nebojíte se podobného scénáře?

Snad ne. Jsem trenér, který by nejradši dostal kádr hráčů a s ním pracoval. S Masíčkem (hlavním trenérem Jiřím Lerchem, pozn. red.) pořád koukáme po dalších hráčích. Ale jsem přesvědčený, že noví hráči dorazí. Všichni mohou být skvělí fotbalisté, ale nejdřív nás musí přesvědčit v tréninku a pak to potvrdit i v zápase. Vždy bude hrát jedenáct nejlepších. Nikomu neslibujeme místo v základu.

Přichází čas pro vlastní mladé hráče?

Možná to tak je. Jsou s námi už nějaký čas. ví, co chceme hrát. Petr Zíka, Ondra Čoudek nebo Ondra Novák, ti nás moc potěšili. Vojta Hora by mezi ně patřil taky, ale po dlouhém zranění má výpadek herní praxe. Každý si musí místo zasloužit bez ohledu na věk. Nechceme se dostat do situace jako loni. To byl extrém. Kluci to zvládli skvěle, kabina ligu zachránila.

Jaká je teď nálada v kabině?

Bojovná. Kluci přišli do přípravy nabuzení a hlavně v zápasech je to vidět. Nejvíc nám ukázalo měření s LASK Linec, který má velmi kvalitní tým. Ale kluci plnili, co jsme po nich chtěli, a fungovalo to. Jasně, hráči taky čekají, kdo přijde. Bude to znamenat, že někdo jiný odejde, ale to je fotbal.

Odejít mohou i opory. Udržíte Jana Suchana či Vincenta Trummera?

O hráče je zájem, ale z pozice trenéra říkám: Ještě ne. Ale není to jen na nás, musí si to vyhodnotit sportovní vedení. Já jim nechci upírat, aby šli do lepšího týmu, kde jsou vyšší ambice. Snažím se jim vysvětlovat, proč by ještě neměli odcházet, oni mi oponují, proč by šli. Nicméně všichni jsou nastavení tak, že tady jsou a chtějí hrát za Dynamo.

Stále ještě v úvodu kariéry trenéra zažíváte docela slušné výzvy, že?

Ano, ale já mám výzvy rád. Už v zimě nás všichni odepisovali a já celou dobu říkal, že to zachráníme. Také se tak stalo. Teď to nechceme nechat dojít tak daleko jako loni. Proto všichni dělají všechno pro to, aby se to neopakovalo. Nevím, jestli nám někdo pomůže nebo ne. Mě zajímá, jak dokážeme připravit na ligu hráče, které tady máme.

Řešilo se doplnění trenérského týmu. Povedlo se?

Ano. Pomůže nám jako druhý asistent Ivan Pecha. Je to odchovanec Slovanu Bratislava. Potkal jsem se s ním při studiu trenérské licence. Má podobný pohled na fotbal, chce se posouvat. Navrhl jsem ho, vedení ho přijalo. Jsem za něj rád, v kariéře si také prošel i zahraničním angažmá. Potřebovali jsme doplnit tým trenérů, vedení to vidělo stejně. Řešila se různá jména. Třeba Pavel Horváth by asi nechtěl být druhý asistent.

Kdo z testovaných hráčů zůstává?

Řeší se Marvis Amadin Ogiomade, útočník z Jihlavy. Není to asi hned do ligy, ale mohl by se zlepšovat. Je to zajímavý hráč. Máme zájem o slovenského beka Juraje Kotulu, dolaďují se podmínky. Brankáře řeší jejich trenér Páťa Macej. Zůstat by tu měl testovaný Marcel Köstenbauer. Z dalších hráčů skončili Arcenciel Mintongo, Cristalino Atemona, Nicolas Keckeisen. Špatní nebyli, ale ne lepší než domácí hráči.

Sledujete, co se děje v týmu konkurentů?

Jo, ale musíme koukat hlavně na sebe. Stejně se rozhodne na hřišti. A navíc se může ještě dva měsíce přestupovat.

Víte něco nového ohledně budoucnosti klubu?

Ne. To je otázka pro někoho jiného. Já se snažím řešit jen fotbal.

Sám jste si prodloužil kariéru v I.A třídě v Plané u Budějovic. Klubu jste to slíbil už dávno, že?

Jo. Už je to šest sedm let zpátky, co jsem to slíbil. Se šéfem Tomášem Pintérem jsem v kontaktu denně. Řekl jsem jim, že až dokončí areál, tak přijdu. Tak teď ho mají, tak jdu. (usmívá se) Chybělo mi hřiště. Chci si chodit zahrát, když mi to čas dovolí.