Je pro mě záhadou, že to trvá pět minut, vadí Klusáčkovi na VAR

Z branky se radoval záložník Roman Květ, který přesnou ranou k levé tyči zužitkoval nahrávku od Antonína Vaníčka.

Hosté se rozčilovali, protože Bohemians podle nich gólovou šanci založili po faulu na Patrika Hellebranda, který se v přerušené hře musel nechat i ošetřit.

Sudí Ondřej Cieslar si poslechl názor od videa a branku zrušil ne kvůli faulu, ale ofsajdu domácího Davida Puškáče.

„Rozhodli se tak, nic s tím neudělám. Pro mě je spíš záhadou, že to trvá pět, šest minut,“ vadilo Klusáčkovi.

Obyčejně nejsou příliš dlouhé prostoje ve hře vítané. Zvlášť na konci ledna, kdy se teplota pohybuje okolo nuly.

Nula také svítila na konci zápasu u obou týmů na místě vstřelených gólů.

„Bod je pro nás určitě málo. Chtěli jsme hrát na vítězství, ale je potřeba říct, že příležitostí jsme neměli tolik, abych řekl, že remíza je nezasloužená. Hlavně v prvním poločase jsme se prakticky nedostali k vážnějšímu ohrožení branky. Ve druhém poločase už tam bylo pár závarů a příležitostí, nicméně naše řešení mi přišlo hektické,“ hodnotil Klusáček utkání v nahrávce pro média.

„Ale nedá se říct, že by Opava neměla šance. V první půli je měli Čvančara a Žídek po trestném kopu,“ doplnil.

Domácí bránu ale střežil při svém ligovém debutu Hugo Jan Bačkovský, který nahradil Patrika Le Gianga. „S přehledem to zvládnul. Působil suverénním dojmem, s individuálním výkonem může být spokojený,“ chválil domácí kouč.

Celkově sestava Bohemians dostála čtyř změny. Od začátku v záloze nastoupili Květ a Kamil Vacek.

ONLINE Utkání jsme sledovali minutu po minutě

„Potřebovali jsme do hry dostat víc fotbalovosti. Roman zahrál slušně, určitě naplnil očekávání. Kamil má dobrou práci s balonem, dokáže s ním vyjet. Myslím, že se to dalo využít víc,“ přemítal Klusáček a vysvětlil, proč dostal šanci od začátku i bývalý útočník Opavy Puškáč: „Máme tři typově dost podobné útočníky, takže tam může docházet k rotaci. Davidovi se povedly poslední dva zápasy, do který naskočil z lavičky. Proto dostal šanci od začátku. Proti Opavě měl zvýšenou motivaci.“

Poslednímu týmu tabulky se nicméně jeho svěřencům dát regulérní gól nepodařilo. Bohemians setrvávají na třinácté příčce. „Je to komplikace, nicméně určitý odstup držíme. Ale rozhodně to není stav, se kterým bychom byli spokojení,“ řekl Klusáček.

„Moc branek nedostáváme, ale potřebujeme zápas, kdy bychom dali dvě, tři branky. To se nám v poslední době nedaří.